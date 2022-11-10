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酸蔣萬安辭立委全因選情告急　柯建銘：高虹安也該引咎辭職

▲▼立委高虹安 立法院總質詢 教育文化組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日突宣佈請辭立委，對此，民進黨團總召柯建銘10日表示，這是選情告急的政治操作，要辭早就辭了，這兩年做得二二六六，當衛環委員會的召委連衛福部預算都拒審了，看到蔣萬安辭立委，倒是民眾黨新竹市長候選人高虹安該認真想想引咎辭職，為台灣的民主做最後的贖罪，才能夠找回最後的尊嚴。

對於蔣萬安宣布辭立委，柯建銘表示，這是選情告急的政治操作，要辭早就辭了，這兩年做得二二六六，當衛環委員會的召委連衛福部預算都拒審了，辭立委這招前面都有人做過了，「老哏！不會引起選民任何悸動，這套已經沒有用了。」

對於蔣萬安請辭後，立委空缺的補選人選，柯表示，相信選民的眼光，對民進黨來說，誰要參與補選都不要緊，先拚在講。

柯建銘指出，看到蔣萬安辭立委，高虹安也該認真想想，應該引咎辭職，退選是你的唯一選擇，整天說謊卸責，破壞整個價值、道德觀念，台灣選舉史上沒有發生過這種事情，高虹安應該辭職，跟台灣社會道德做最後贖罪。

柯建銘表示，高虹安造成「高虹安現象」，台灣政治史上、72年選舉史上沒有發生過這樣的事情，逃避、說謊，永遠沒有辦法解釋，轉型正義民主化的台灣竟然發生這種事情，應該請辭為台灣的民主做最後的贖罪，才能夠找回最後的尊嚴，這才是「最後的轉身」。

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