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陳時中頻問「矽谷經驗對市政有何幫助？」　蔣萬安：陳只會複製政策

▲▼ 蔣萬安前往北投自強市場掃街拜會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安前往北投自強市場掃街拜會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

九合一縣市長選舉投票剩下2周多，民進黨候選人陳時中近日頻問國民黨台北市長候選人蔣萬安，不斷宣稱有矽谷律師經驗，很想知道矽谷律師經驗對台北市政有何幫助？對此，蔣萬安今（10）日表示，矽谷的精神就是活躍、創新、多元、包容，陳時中只複製別人的政策，卻忘學習矽谷的精神；只知道攻擊他，卻忘了市政才是重點。

蔣萬安今日一早前往北投自強市場掃街拜票，拜票前蔣接受媒體採訪，媒體問到，陳時中昨天又再說蔣應該要說明矽谷律師經驗對台北市政有何幫助，才會有料？是否覺得陳時中陣營一直抓著不放？

蔣萬安說，矽谷的精神就是活躍、創新、多元、包容，而台北市是個建城百年的大城市，有光輝的歷史，但是也有沈重的包袱，需要創新思維，為台北市注入新的活水。陳時中只複製別人的政策，卻忘了學習矽谷精神；只知道攻擊他，卻忘了市政才是重點，他當然緊抓不放。

▲▼ 蔣萬安前往北投自強市場掃街拜會 。（圖／記者崔至雲攝）

另，媒體問到，陳時中昨晚說現在認知戰已展開，有人刻意想抹煞台灣的防疫成績、想打擊台灣的信心，讓台灣國防下降；陳時中還說要「站在民主的前線，做勇敢的台灣人」。是否會覺得陳時中除了抗中保台以外，沒別的牌可以打？

蔣萬安再說，民進黨抗中保台，就是掛在嘴巴上說說而已，看到總統蔡英文所施打的疫苗，竟然有中資公司參與；蔡英文觀賞的國慶煙火，竟是中資無人機，這已經不是抗中保台，這是鬼故事，民進黨他們所謂的抗中保台，根本保不了台。

蔣萬安嗆，國慶煙火表演，400架無人機盤旋在蔡英文頭上，現在國安管制有很大的問題，防護也有很多漏洞。從烏俄戰爭可以看到無人機是決勝關鍵之一，不管是偵查、搜索、突襲都扮演重要角色，而國慶煙火毫不設防，還談什麼抗中保台？保台基本動作都做不到，真的是非常、非常荒謬。

蔣萬安說，這些種種就是在凸顯民進黨抗中保台就是口號，用這樣的口號來鬥爭、清算不同意見的人，民進黨就是出賣國人健康個資，以及國土安全情資，讓台灣沒有機密可言。
 

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