快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

▲徐巧芯提告親綠粉專造謠。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

親綠臉書粉專「無良公關公司」昨（9日）晚貼出一張文件，影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，隨即被台北市議員徐巧芯報警提告。徐巧芯今（10日）稍早在臉書公布一段LINE群組對話，打臉民進黨北市長候選人陳時中表示親綠粉專造假事件「跟我們完全無關」。

徐巧芯在臉書發文表示，今天在國民黨團記者會，我公開詢問陳時中以及其競選辦公室，對於昨天的網路側翼黑函事件是否有關聯，知情與否？介入多深？畢竟無良公關自承民進黨員（黨證字號以及姓名已經提供給警方作為證據），又跟立法委員林靜儀一起開過直播，要找出人應該不難。

徐巧芯強調，我給了陳時中一個機會回答，但他卻說，「跟我們完全無關」、「這一個案件的行為，我們不會做」。她打臉陳時中陣營的說法，「完全無關？當事人可不是這樣講的，你要確定欸！」

徐巧芯搶先在臉書公布一段LINE群組影片，表示來源是綠營側翼集散地，「無良公關、杜承哲等側翼都長期在內部取暖。」

從LINE對話內容可見，臉書粉專無良公關在道歉並且關閉自己的粉絲專頁後，跑回群組報平安，並且表示是「競辦的人跟他討論後的決定」。徐巧芯提出質疑，「請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？沒有第三次機會囉！」