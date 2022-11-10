陳其邁正式請假拚連任！倒數16天戰略曝　掃市場對決柯志恩

▲陳其邁10日正式請假投入選戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選進入最後倒數16天，要拚競選連任的高雄市長陳其邁，先前秉持市政優先，但今（10日）正式請假投入選戰。他說，因為時間非常短，會充分掌握時間，在人口比較多的行政區以掃街、站路口為主，有一些就配合車隊的遊行，希望能夠獲得市民的支持，再拚4年。

陳其邁自今天起正式向市府請假，投入選戰，一早7點半就跟黨籍議員候選人在路口拜票，接著並前往鳳山肉豆公市場、前鎮瑞興市場拜票。

▲▼陳其邁正式請假衝刺選戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

被問及選戰倒數16天戰略如何規劃？陳其邁說，在市政優先的原則下，離選舉也剩下10幾天的時間，因為時間非常短，就要充分掌握。在人口比較多的行政區以掃街、站路口為主，有一些配合車隊遊行，另外還要因應議員候選人的需求，會全力配合、把握時間，努力地往前衝，希望能夠獲得市民的支持，再拚4年。

不過，今天行程跟國民黨高雄市長候選人柯志恩都剛好選在鳳山掃市場，被問到覺得誰是跟屁蟲？陳其邁說，行程都是由總部規劃，包含幾個人比較多的市場或者是一些掃街的路線。他說，個別議員候選人我們也非常關心，希望說議會能夠過半，盡量以母雞帶小雞、團隊作戰的方式，配合各議員候選人的行程跟需求來全力衝刺。

▲陳其邁衝刺陸戰，把握時機跟市民拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

在柯志恩部分，因應陳其邁開始請假全力跑選戰，接下來是否會調整步調來應戰？她則說，市長今天才跑選戰嗎？記得他從柯志恩下來的時候，在很多自己的行程中就融入非常多選舉的元素。對她個人而言，陳是不是開始跑選戰，已經不是重點，重點是自己會照既定行程，往前走就對了。

▲柯志恩回應，自己會照既定行程，往前走就對了。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，針對今天早上雙方都不約而同在鳳山掃市場，有沒有一種對決的感覺？柯志恩說，自己下來之後，跑市場就是日常，市場是屬於大家的空間，歡迎市長一起加入跑市場的行列。

至於雙方行程經常有重疊部分，柯昨天酸陳是跟屁蟲，被回應「看我們的行程就知道到底是誰跟誰」，她今天再度重申，誰看誰的行程，大家各自解讀吧，總而言之，她是走她自己的路。