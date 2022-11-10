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台灣人好賭！年底選舉到　警政署查扣1億元賭資、起訴63件賄選案

▲▼蘇貞昌 立法院總質詢 教育文化組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院9日召開「111年第5次治安會報」。由於年底選舉進入最後倒數階段，內政部警政署及法務部報告「111年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」，目前共已起訴63件賄選案件、查扣近1億元賭資，籲請警政署持續嚴查，強化蒐證，揪出企圖影響選舉者究辦。

針對內政部警政署及法務部「111年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」報告，蘇貞昌指出，本次共有9項地方公職人員選舉同時舉行，種類多且參選者眾，另亦結合憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）舉辦，投開票所數量高達1萬7600多處，為歷年之最，因此選務及維安工作難度升高，請各有關單位全力以赴，審慎因應。

蘇貞昌進一步表示，當前選舉態樣及大環境已與過去有所不同，以往影響選舉的是金錢或暴力，隨著科技進步，現在還包括各種資訊戰及境外勢力資金介入選舉等，因此對於本次選舉治安查賄工作，他要求各有關部會在「賄、賭、外、假、安」方面，務必竭盡全力辦理相關工作。

在「賄」方面，蘇貞昌指出，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。

「賭」方面，警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近1億元賭資，因此請各查察機關持續密切掌握情資，除不定期掃蕩簽賭網站、賭盤盤口外，對於已破獲者，也應追溯源頭，揪出企圖影響選舉者究辦。

而在「外」方面，針對境外勢力與資金介入，蘇貞昌說，台灣高等檢察署執行專案查緝地下通匯，查扣及凍結犯罪所得合計5億多元，涉案的匯兌或洗錢總額超過3,900多億元，成果豐碩，但仍值得警惕。

蘇貞昌強調，賄選、地下賭盤及境外資金介入，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

在「假」方面，蘇院長要求各查察機關，如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦；另相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。

此外，為維護候選人的安全、投開票所的秩序，並發揮安定人心的作用，蘇院長表示，在「安」方面，請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。

蘇貞昌強調，政府有責任維護選舉的公平性，端正選風，讓人民選出好的人在公職位上，才能讓國家進步、社會安定、台灣有希望，這也是大家的職責所在，請務必全力以赴。

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