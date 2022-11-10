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不敗女王盧秀燕今起請假　登戰車掃街拚「9連勝」！元保宮當起點

記者游瓊華／台中報導

爭取連任的台中市長盧秀燕今（10）日開始請假投入選戰，請假後的首場選務行程從北區元保宮起跑，並且展開車隊掃街。今天廟埕一早就湧入大批民眾，盧秀燕表示，自己從省議員、6屆立委到2屆市長選舉的起點，9次參與選戰都從元保宮起跑，每次都勝選，今天在此不僅意味著勝利出發，也象徵自己從政30年來，一路走來始終如一。

▲選戰最後17天，盧秀燕今起請假拼選戰「9連勝」起點元保宮出發車掃。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕一早到元保宮參拜，正式投入選戰。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕今天一早到元保宮參拜，受到熱烈歡迎，廟方也準備舞龍舞獅迎接盧秀燕到來。盧秀燕表示，昨天一直忙市政工作到晚上12點，今起正式請假投入選戰，最後會全力衝刺，爭取連任。

對手蔡其昌抨擊盧秀燕無論請不請假，一樣把市政府當成競選總部公器私用。盧秀燕回應，我們對公務人員要信任，要有信心，不要因為選舉波及公務人員或是警察同仁，且台中市政府的公務人員是非常高素質的，選舉那麼多次，公務人員都很了解、也相當守法。

▲選戰最後17天，盧秀燕今起請假拼選戰「9連勝」起點元保宮出發車掃。（圖／記者游瓊華攝）

▲對手蔡其昌抨擊盧就算請假也是公器私用，盧秀燕回應，不要因為選舉波及公務人員或是警察同仁。（圖／記者游瓊華攝）

對於接下來的選戰規劃，盧秀燕表示，今天參拜出發之後就會全力衝刺，接著就會大規模掃街、走訪菜市場或是後援會活動等等，總部都有規劃。

9日中信兄弟二連霸再度封王，盧秀燕也感謝中信兄弟的努力，帶給球迷美好的勝利，也祝福中信兄弟林威助總教練的母親受傷早日康復，林總教練在很煩惱、很擔心的情況下，還能帶領球隊贏得勝利，感謝總教練的付出。

另外，先前桃園市長候選人張善政與盧秀燕打賭球賽，輸的要戴對方的頭像拜票幫忙競選。盧秀燕今天也向張善政喊話，「中信兄弟贏了，張院長要願賭服輸」，至於用什麼形式來幫忙助選都可以。

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