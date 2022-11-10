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北市最新民調：蔣萬安29.8％穩坐第一　黃珊珊26.6%超車陳時中21.8%

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會10日公布「台北市長選舉的最新發展」最新民調，結果顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安以29.8％支持度領先，無黨籍台北市長候選人黃珊珊26.6%，民進黨台北市長候選人陳時中21.8%。基金會董事長游盈隆指出，台北市長選情進入最後關鍵時刻，蔣萬安只「領先一匹馬身的距離」，隨時都有被後來居上的可能，且游離選民高達4成2，以及選民投票參與率未確定的狀況下，陳時中目前落居第三，需苦苦追趕，最後一哩路將備極艱辛。

根據該份民調，對於「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰？」問題，29.8%民眾回答蔣萬安，26.6%黃珊珊，21.8%陳時中，0.4%童文薰，0.3%蘇煥智，11.9%尚未決定，9.1%其他、不知道、拒答。

游盈隆表示，台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，還在未定之天，畢竟，蔣萬安目前僅領先黃珊珊3.2個百分點，如果以賽馬比喻，只不過領先一匹馬身的距離，隨時都有被後來居上的可能，何況當游離選民還有4成2，以及選民投票參與率未確定的狀況下，陳時中目前落居第三，需苦苦追趕，最後一哩路將備極艱辛。

游盈隆並指，從性別角度看，男性選民中，34.9%支持蔣萬安，26.1%支持黃珊珊，22.4%支持陳時中，16.6%未決定、不知道；女性選民中，27.5%支持黃珊珊，25.9%支持蔣萬安，21.7%陳時中，21.1%未決定、不知道。

而在年齡層方面，游盈隆指出，居領先群的蔣萬安與黃珊珊在65歲以下各年齡層各領風騷，陳時中則在65歲以上較獲選民青睞。具體地講，蔣萬安支持者主要集中在35歲以上選民，黃珊珊則是在45歲以下選民中一枝獨秀。相形之下，陳時中除了在55歲以上選民中較有斬獲外，其他來自較年輕選民的支持顯得單薄。

另在看好度方面，當被問及「一般說來，您比較看好誰會當選這次台北市長？」結果發現，38.7%民眾選擇蔣萬安，17%陳時中，13.1%黃珊珊，31.2%很難說、不知道、拒答。游盈隆表示，這顯示多數台北市選民似乎認為蔣萬安當選已成定局，多數台北市選民不看好陳時中會當選，這很可能讓他的絕地大反攻失去足夠的動力，此外，支持度只和蔣萬安差3.2個百分點的黃珊珊，竟然只有1成3的人認為她會當選，這非常罕見。

游盈隆特別指出，有一個有趣的發現，那就是，從政黨支持的角度看，民進黨支持者中，50.6%看好陳時中，國民黨支持者中，73.7%看好蔣萬安，民眾黨支持者中，46.4%看好蔣萬安，32.9%看好黃珊珊，中性選民則是2成6看好蔣萬安。

本次調查訪問期間是2022年11月5至7日3天，以台北市為範圍的20歲以上成年人為訪問對象，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framesampling），市話佔70%，手機佔30％，有效樣本1069人，市話749人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布「台北市長選舉的最新發展」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會10日公布「台北市長選舉的最新發展」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會10日公布「台北市長選舉的最新發展」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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