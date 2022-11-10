1張照曝陳其邁「深夜心情」！不睡發臉書　5個字讓粉絲超有感　

▲陳其邁深夜發文，還po出大量美照，同時說「月是故鄉圓」。（圖／記者翻攝陳其邁臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁今天(10日)起正式請假，專心投入選舉行程，不過就在請假首日的凌晨突然發文，發了一張「內惟藝術中心」的月圓美景照片，同時寫下「月是故鄉圓」，期許「高雄，一定會更好」。

陳其邁在10日開始請假專心跑選舉，不過就在今天凌晨貼文表示，有一個朋友傳照片給他，這個朋友說「滿月的月亮映在內惟藝術中心，看了就很感動，忍不住要拍下來」，因為這個朋友住在內惟，回憶起綠園道很快就完工，讓高雄整整多了八個中央公園的綠地面積，更沒想到家中附近不知道在蓋什麼的圍牆，竟然是藝術中心。所以這個朋友很感動的說「這幾年，這裡蛻變很多，這兩年來的緊緊緊，真的有讓高雄變美，變得更值得期待的城市」。

▲陳其邁深夜發文，還po出大量包括三塊厝等地點的美照。（圖／記者翻攝陳其邁臉書）

▲陳其邁深夜發文，還po出大量美照。（圖／記者翻攝陳其邁臉書）

陳其邁在臉書上寫道「去年五月天來到高雄跨年，大港開唱也復辦，中博橋也復辦，高雄車站也回到城市中軸線，輕軌也即將成員，國家級的燈會、文博會、設計展，明年，還有許多國際演唱會」。所以陳其邁轉述自己跟這個朋友說「月是故鄉圓，我們再努力一點，高雄！一定會更好」。

陳其邁不只曬出「內惟藝術中心」的月光照之外，還連發了正義車站、左營綠園道、三塊厝車站等照片。一連串的美照不僅讓粉絲讚嘆「以前假日都往外縣市跑，現在待在高雄就很美好」，還幫忙提醒有「設計中島、鼓山漁市場」等建設，但也不忘提醒「夜深了，該睡了，請別讓你的市民擔心你」。