雲林虎尾建國一村丁棟開箱啟用　蔣萬安訪外婆故居

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾空軍基地旁建國眷村，最具代表性的眷舍「丁棟」修復完成，縣府9日邀請立法委員蔣萬安親臨眷村，除探訪外婆故居「甲三棟」並參與丁棟開箱啟用。立委蔣萬安表示，他是「雲林外孫」，對雲林有深厚的歸屬感，幼時記憶中最喜歡踩在外公家的木地板發出吱嘎聲，虎尾鎮是他第二個家鄉。

▲雲林縣府邀請立法委員蔣萬安親臨虎尾建國眷村，除探訪外婆故居「甲三棟」。（圖／記者蔡佩旻攝）

位於建國一村的丁棟，是日治時期虎尾海軍航空隊的兵舍，戰後規劃作為眷舍所使用，為士官階層所居住。丁棟是建國一村內保存最為完整的一字長型庫房建築，呈現戰後增改建的空間面貌，是見證建國眷村歷史的重要眷舍。在歷時近兩年時間縣府規劃修復完成，榮獲不動產界最高榮譽指標之「2022國家卓越建設獎-最佳都市更新類金質獎」的肯定。

▲雲林虎尾建國眷村中，立法委員蔣萬安外婆故居「甲三棟」。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員蔣萬安表示，與虎尾的淵源來自於他的外婆和媽媽黃美倫，外婆來自虎尾眷村，從小過年就會回雲林，很感謝雲林縣政府在張麗善縣長帶領之下，全力保存、修復、活化虎尾眷村。並指出，文化是社會發展的底蘊，更牽動著經濟、國際競爭力，虎尾眷村結合文化資產、地方創生的觀光模式與精神，值得作為城市文化治理的參考案例，也是文化資產活化再利用的典範。

▲雲林虎尾建國眷村眷舍「丁棟」修復完成，今日縣府邀請立法委員蔣萬安親臨眷村，除探訪外婆故居「甲三棟」並參與丁棟開箱啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲位於建國眷村是日治時期虎尾海軍航空隊的軍、兵舍，戰後規劃作為眷舍所使用，為士官階層所居住。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲位於建國一村的丁棟是兵舍，是建國一村內保存最為完整的一字長型庫房建築，呈現戰後增改建的空間面貌，是見證建國眷村歷史的重要眷舍。（圖／記者蔡佩旻攝）

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