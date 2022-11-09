手搖控、咖啡控把握！全支付狂撒優惠　全台2500家飲品回饋20%

▲全支付集結全台超過2500家飲品店狂撒優惠，包括連鎖手搖、咖啡等。（示意圖／cama café提供）

記者林育綾／台北報導

全支付上線2個月200萬會員達陣，目前在電子支付市場已進前三名！為搶攻年輕族群，集結全台超過2500家飲品店狂撒優惠，包括手搖飲品牌萬波、珍煮丹、可不可熟成紅茶等，連鎖咖啡cama café、路易莎等，甚至有文青咖啡店羊毛與花、森高砂，即日起至12月29日每周二、四消費滿50元，就可享最高20%回饋。

▲全支付200萬會員達陣！以內部資料統計，已坐穩電子支付市場第二名。（圖／記者林育綾攝）

全支付目前200萬會員當中，男性占比34%，女性占比66%，其中以30~59歲高含金量消費族群占比超過7成。而全支付開業至今，累計交易總金額達38億，10月單月累計達24億。

因此雖然在金管會截至8月底統計資料中，全支付占國內電子支付市場排行第三名（第一為街口、第二為一卡通）；但以全支付內部資料來看，已實至名歸得到第二名。全聯總經理蔡篤昌今（9）日也說，接下來期待全支付達到300萬會員，金額也能「坐二望一」挑戰成為第一名。

▲全支付啟動第二波優惠，集結全台超過2500家飲品店，最高享20%回饋。（示意圖／萬波島嶼紅茶提供）



為了慶祝會員數達陣並搶攻年輕族群，如今啟動第二波優惠，集結全台超過2500家飲品店，即日起至12月29日每周二、四消費滿50元，享最高20%回饋！合作通路包括知名手搖飲品，如：天仁茗茶、康青龍、可不可熟成紅茶、南海茶道、水巷茶弄、春陽茶事、萬波、陸柒零、龜記、TEA TOP、珍煮丹、TrueWin初韻、高北牛乳大王、果霸茶等。

而連鎖咖啡通路則包括：85度C、Flash Coffee、cama café、路易莎咖啡、玉津咖啡等。甚至還有年輕人最愛的巷弄文青網紅店，如：HOHO DRINKS、老木咖啡、cuppa cuppa、森高砂咖啡館、COFFEE LAW、羊毛與花咖啡館等。目的是讓更多客群體驗全支付的便利，不只是能在全聯使用。

而全支付的下一步，將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭，增加用戶黏著度，也秉持開放的態度，歡迎各產業、各通路透過與全支付的支付串接、會員整合等方式，接觸到高含金量的潛在客群，共創三贏。

▲迎戰雙11，「 PX Pay購物」也有全支付的限時優惠。（圖／業者提供）

另為迎戰雙11，「 PX Pay購物」也有全支付的限時優惠，即日起至12月1日每周五六日，使用全支付結帳每滿1500元，就贈1111福利點；11月9日~13日再加碼，結帳滿2000元再贈111全點(1全點=1元)，點數翻倍送同步狂歡，囤貨搶便宜可趁現在。

相關報導

電支市場恐洗牌！全支付戰「坐二望一」 明年通路20萬

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺！超過300項優惠 囤貨趁現在

全聯雙11限時買1送1！消費1111現折111元、1元帶走萬元夢幻逸品