全聯雙11限時買1送1！消費1111現折111元、1元帶走萬元夢幻逸品

▲全聯迎戰雙11，「PXGo!全聯線上購」當天全站消費不限金額，幸運兒只要用1元就能把萬元夢幻逸品帶回家。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎戰電商年度雙11購物節，全聯集結線上線下，在11/11~11/13限時3天推出優惠，其中門市搭上「超級省週年慶」有超過100款商品「買1送1」外；PXGo!線上購加碼以PX Pay儲值金支付滿1111元，贈1111福利點；小時達生鮮雜貨外送滿1111元現折111元。而雙11當天下單不限金額，更有機會用1元帶走萬元夢幻逸品！

全聯「PXGo!全聯線上購」在11/11~11/13期間，不僅同步實體門市推出上百項商品下殺買1送1起，更加碼「雙11最狂Go物節」眾多主題活動。包括使用PX Pay儲值金支付，購買分批取館/預購館單筆消費每滿1111元，贈1111福利點，最高回饋10%。

而「全聯小時達」只要輸入折扣碼【1111】，單筆消費滿1111元，就現折111元。此外還有「1+1好咖到」專區，OFF COFFEE及阪急麵包任2組贈11.11%福利點回饋，買多省多還可分次兌領。

再聯合利華、蘇菲等近60大品牌，消費者任意購買跨品牌商品，皆享有小時達單筆滿500元85折、分批取單筆滿699元15%福利點回饋、單筆滿1111元加碼抽IPhone 14 Pro 128G(市價34,990元)等活動。

PXGo!也在雙11當天，祭出限時話題抽獎，當天全站消費不限金額就符合參加資格，幸運兒只要用1塊錢，就能把萬元的夢幻逸品帶回家，尤其價值最高的「SAMSUNG三星75型4K HDR智慧連網電視(UA75AU8000WXZW) 」，原售價近5萬元。

11月也適逢「PXGo!全聯線上購」3歲生日，指定活動期間會員消費滿3次，且單筆金額皆滿399元以上，即享優惠三重送，包括「全聯小時達」399元現折30元折價券1張、300福利點、抽3名任天堂Switch(OLED款式白色)。

▲全聯集結線上線下，在11/11~11/13限時3天推出優惠。（圖／業者提供）

而主打箱購的「PX Pay購物」也推出雙11最狂優惠，每週五、六、日，使用PX Pay /全支付結帳每滿1500元，贈1111福利點；11/9~11/13全支付結帳滿2000元，再贈111全點(1全點=1元)，搭配ARIEL、橘子工坊、舒潔、滿意寶寶等眾多知名品牌限時加碼優惠，最高可享42%購物回饋。同步推出指定商品「買1送2」、滿額贈500元全聯禮券、購物抽訂單免費等超值特惠，雙11當日還有滿額折111元超狂神券限量搶。

實體門市方面，雙11適逢全聯超級週年慶，除了推出爆殺商品憑會員「買1送1」起外，11/11～11/13也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，期間六日限定，使用PX Pay儲值金全額支付單筆滿千送800福利點、福利卡友全支付全額支付單筆滿千送千點福利點，最高回饋10%。

而生鮮商品也優惠盡出，活動期間指定蔬果商品一次買2包享超值價，海鮮肉品部分享87折，熱銷的冷藏美國無骨牛小排火鍋片也有9折優惠，美味堂調理湯品也將有獨家價，至於超人氣的小農系列商品，好比小農鮮奶吐司、小農鮮奶泡芙等皆享88折優惠。全聯阪急麵包則推出原價30元麵包，任4個100元，原價39元的大盛系列麵包任3個99元。

▲全家超商也祭出雙11優惠。（圖／業者提供）

另外，超商迎戰雙11也祭出優惠，包括全家便利商店實體門市祭出「百款商品加11元多1件」，包括冰品、飲品、零食點心通通有。而消費者最愛的APP隨買跨店取則推出5日限定優惠，11月11日至11月15日有「仙女紅茶44杯」、「大杯特濃經典美式32杯」、「大杯特濃經典拿鐵28杯」及「Fami!ce全家霜淇淋（口味不限)）3支」，皆享1111優惠價，換算下來，買特濃拿鐵可省下700元，仙女紅茶每杯則只要25元，划算爆表，加碼還有逾200組隨買跨店取商品優惠，至11月29日前最低下殺5折起。

至於「全+1商城」、「全家行動購」即日起至11月15日也有一系列優惠，只要於全+1商城消費1元可得1積分，累積滿1111積分可換Let’s Café中杯經典熱拿鐵1杯，每人最多兌換2杯，加碼推雙11主題館有多樣夯品下殺優惠，且周一至周四享還可享全館199元免運，周五至周日及11月11日至11月15日則推全館0元免運；行動購部分則有111元、511元、1111元均一組合價，上百件熱門商品最低下殺37折起，11月11日當日消費加碼可享全館免運、最後1小時限時85折，更有機會抽中整單免費。

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