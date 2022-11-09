鐵花商圈打卡新景點　i鐵花夜間裝置新亮相

▲鐵花商圈打卡新景點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年推動「111年鐵花服務品質提升暨行銷規廣輔導計畫」，近期在溫度釀製所前、太麻里文創咖啡館周圍、新生路168巷裝設夜間營造裝置，讓造訪鐵花商圈民眾能夠感受商圈夜間氛圍，其中溫度釀製所前的「i鐵花」，更是不可錯過的打卡新景點，藝術裝置目前也正在施工中，預計11月10日可完成。

台東縣政府表示，今年特別向中央爭取補助經費，協助鐵花商圈建置中英文網站，並規劃智慧旅遊路線，持續注入數位能量提供旅客更便利的旅遊服務，以及商圈環境改善優化透過新增設夜間營造裝置，營造鐵花商圈夜經濟氛圍。

財政及經濟發展處指出，鐵花商圈位於市中心區，是台東潮流文化、藝術、音樂聚集之地，今年透過商圈環境改善計畫，在鐵花商圈3個區域設立不同主題有夜間營造裝置，設立在溫度釀製所前「i鐵花」具有智慧、科技、國際等含意，響應今年商圈推動友善智慧計畫，藉由AI智能導覽，讓旅客能夠展開深入商圈旅行。





另外，針對商圈內較為昏暗太麻里文創咖啡館周邊及新生路168巷路段，分別以微醺及音樂文化做為主題，設夜間營造裝置，為該路段提高用路照明，增加用路人的夜間行走安全。