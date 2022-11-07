個人鍋、濃郁湯都有！超商變身「鍋物專賣店」了　還買得到老油條

▲超商化身巷口鍋物專賣店了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

立冬就是要進補！有超商驚喜化身「不打烊巷口鍋物專賣店」，主打「個人鍋物」、「濃郁湯底」搶攻小家庭、個人吃鍋需求，即日起於開賣近千款火鍋商品，像是有黃亞細肉骨茶湯底、九州博多華味鳥雞白湯濃縮湯底包等選擇，個人獨享鍋物則必吃藥膳排骨隨意杯、老四川酸辣粉等，還買得到波士頓活龍蝦、活體江蘇大閘蟹，以及麻辣老油條、南門魚丸店手工魚餃等料，一站買足各種美食。

▲主打超濃郁湯底、個人鍋物選擇。

全家「鍋物專賣店」開張了，即日起於實體門市、線上通路推出近千項火鍋周邊品項，滿足小家庭、個人自煮等需求，門市部分提供約200種火鍋商品，光是湯底部分就有台式麻辣鍋、南洋肉骨茶、日系味噌鍋與韓式泡菜鍋4大類選擇，尤其必買新加坡黃亞細肉骨茶湯底、叻沙湯底，還有莫宰羊清燉羊肉爐、東遠、東遠韓式辣牛肉湯等，適合1到2人吃。

▲▼門市開賣老油條、烏梅汁。（圖／記者蕭筠攝）

而若是想要個人獨享，也有雅方藥膳排骨隨意杯、麻油雞隨意杯，以及老四川螺螄風味粉、酸辣粉等，加碼還推麻辣鴨血獨享包，選擇超豐富，還買得到千葉火鍋芥末嗆辣丸、南門魚丸店手工魚餃和原味蛋餃等火鍋料，以及麻辣鍋必備油條、解膩烏梅汁等飲品通通一次滿足。

▲線上通路還買得到活體波士頓龍蝦、江蘇大閘蟹。（圖／業者提供）

至於線上通路部分也特別於「全+1商城」、「全家行動購」開賣近200款名店湯底，像是有米其林餐廳山海樓、牛肉麵名店林東芳、永豐餘生技、欣欣羊肉爐等湯底，還買得到活體波士頓龍蝦、江蘇大閘蟹，直接幫送到家，把握機會搶訂。

▲全聯推出超級補湯系列選擇。

另，超市部分，全聯即日起至12月1日也推出個人補湯系列湯品，像是有以正宗美國粉光參熬煮的「花旗參燉雞盅」，以麻油、何首烏等藥材搭配肉品的鍋物，包括帝王首烏燉雞盅、麻油猴頭菇、麻油香菇米糕、麻油雞麵線盅和人蔘糯米燉雞盅等，只要簡單覆熱就能快速喝上一鍋暖湯。

而至2023年1月12日前還有冬令鍋物預購開跑，今年推出近20款品項，目前以郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯、海味街芋頭炊粉、叻沙海鮮鍋為前3名人氣品項，而今年激推全新「初霧洋菇麻油雞」，是採用霧峰好米與埔里好水精釀的「初霧燒酎」入湯，搭配國產優質雞肉、台中洋菇一同燉煮，湯底濃郁、香氣十足，冬天就是要吃火鍋暖胃才過癮。

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