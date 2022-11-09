倒數17天！民進黨下令黨公職全力以赴　「最後兩周決戰時刻」

▲民進黨主席蔡英文喊話「進步不回頭」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數17天，據轉述，民進黨秘書長林錫耀9日在中常會黨務報告階段表示，最後兩周才是真正的決戰時刻，請所有黨公職全力以赴，並預告下周將把重點放在中台灣，在台中太平有大型造勢活動，包括台中市長候選人蔡其昌、彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧將同台造勢。

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）

林錫耀表示，通常依據過往經驗，所謂黃金周、最後兩周是最重要的，之前覺得選情冷，是因為大部分民眾，覺得每年都在選舉，不如等時間接近再來考慮，所以，最後兩周很重要，一定要全力衝刺，過去幾次選舉，如果大家去應證，都是最後一、兩周，才是真正決戰時刻，最後兩周要請所有競選團隊，在座所有黨公職要全力以赴。

對於選戰重點，林錫耀指，上周民進黨喊出反黑金，有3個關鍵縣市，本周聚焦北部3個執政縣市，訴求進步不要回頭，不要重演高雄遺憾，這周六雙北在凱道舉辦造勢活動，國民黨也同時在板橋造勢，也會成為注目焦點，「我們要營造全黨大團結，要讓支持者更凝聚，投票意願更高，盡力催票、拉票。」

民進黨並預告，民進黨將於11月12日晚間6點，於總統府前的凱達格蘭大道舉辦晚會，蔡英文也透過臉書指出，從2016年、2020年，到去年四大公投，「每一次台灣最關鍵的時刻，我們都聚集在凱道，團結最大的力量，守護台灣」。這次也需要每一位台灣人挺身而出，邀請民眾參加本周六的凱道活動。

此外，身兼民進黨主席的總統蔡英文會前再度推薦基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹，呼籲每一位市民朋友的選擇，都是決定城市發展的關鍵，她要拜託基隆、桃園、新竹的朋友，手中的這一票，一定要「選會做事的人」。