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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林政則讚高虹安好人　朱立倫接力：陳其邁是好人「大家都好人」

▲▼ 國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

國民黨行動中常會今（9）日開拔到高雄，黨主席朱立倫被媒體問到，黨籍前新竹市長林政則稱讚民眾黨候選人高虹安是好人，會否損及黨籍候選人選情？朱立倫回應，「每一個人都是好人，陳其邁是好人」，隨後也補上一句，「柯志恩是最好的好人！」

針對國民黨如何在南台灣拼翻盤，朱立倫表示，今天行動中常會來到高雄，代表國民黨特別重視南台灣，而且推出了最認真讓高雄市民感動的柯志恩，象徵國民黨拼戰的精神。朱強調，面對民進黨在高雄有無限的資源、無盡的媒體，但是國民黨還是拼戰到底，他也相信會感動高雄市民，讓沉默的力量最後都衝出來。

媒體接著問到，林政則稱讚高虹安是好人，恐損及黨籍候選人林耕仁？朱立倫笑說，「你要我問的話，每一個人都很好呀，每一個人都是好人，我們柯志恩更好啊！陳其邁是好人，柯志恩是最好的好人！」

朱立倫強調，國民黨整體競選主軸就是「好好做事」，實實在在、腳踏實地，而林耕仁在新竹市已經營25年，對新竹市政相當了解，也能點出市政缺失並加以改革。朱立倫也說，林耕仁今天早上已經在立法院召開記者會，這是新竹市政改革及揭弊的第一次記者會，接下來還會有很多場記者會，相信他秉持實實在在做事的態度，一定會得到更多新竹市民的支持。

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