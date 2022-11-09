柯志恩民調遭陳其邁輾壓　誓言「1126讓這些看衰我的公司倒閉」

▲國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

年底九合一選舉剩17天，國民黨行動中常會今（9）日移師高雄，替候選人柯志恩及黨籍議員的選情加溫。柯志恩致詞時火力全開，「民進黨太囂張！想要議會過半，不可能的事情啦！」更說要在1126時，「讓這些看衰我們的民調公司永遠倒閉！我讓選票去驗證改變的力量，讓他們公信力掃落在地！」

繼基隆、新竹等地後，國民黨行動中常會今日下午移師高雄舉行，朱立倫、祕書長黃健庭等黨務一級主管都會參加，為陷入苦戰的柯志恩加油打氣。朱立倫致詞時說，「誰是柯志恩？有些人有印象看過她主持的節目，或是立委，高雄是需要大家面對面，認識才有感情的地方。」

柯志恩則向鄉親們懇託時，自己本來是「小蝦米」，現在可能變成「虎蝦」，1126可能翻轉成另一條「大魚」！提名以來有許多辛酸與淚水，但看到大家之後感到非常值得。她笑稱，大家雖然很感謝朱主席徵召柯志恩，但他真是耽誤我下半輩子的男人，2016朱主席提名她為國民黨教育專業之不分區立委，4年來讓3位教育部長下台，還做非常多質詢，可說不辱使命；這次又銜命為高雄拚戰，儘管很多掙扎，但只要想到她也是高雄的女孩、她是南部的女兒，既然國民黨給她這個機會讓南部做更好，那麼「你願意力挺，我一定拼鬥到底」。

柯志恩指出，獲得提名後，所有議員全力力挺，最大的角色一定是讓這些議員能夠全壘打，民進黨太囂張，不僅說議會要過半，還要議長、副議長全部拿走，我們絕不讓這種事發生！大家不只支持柯志恩，還希望高雄改變，柯志恩就是改變的象徵，二十幾年的鐵板誰說不能被打破？四個月誰說不能創造奇蹟？無論選舉結果如何，自己一定續留高雄，「我不是政客、我不是過客、我是歸人」，她回到家鄉何錯之有，難道民進黨看不起高雄的未來？每次指責高雄發生槍擊案或治安問題，民進黨就說是看衰高雄，他們永遠在解決看到問題的人，一定要讓這些議員得到代價。

柯志恩表示，朱立倫常被問到民調，那就趁今天發誓，「1126會讓這些看衰我們的民調公司從此倒閉！他們永遠在擾亂軍心」，但大家很清楚冷冰冰的數字不能代表甚麼，國民黨一定要重返執政，靠選票的力量來驗證什麼是改變的力量。

柯志恩也佩服朱立倫的勇氣，選舉提名過程或許有波折，但他所提名的人選都是正確、值得、願意為黨一拚的候選人，「我們沒有選擇戰場的權利，因為我們走在正確的道路上」，值得大家給予肯定。民進黨輸了台中或新北根本不會痛，只有他們輸了高雄，才能讓民進黨正視民意！一如國民黨創黨建國的「以民為先」精神，要延續創黨精神，承擔作為中國國民黨黨員的使命。