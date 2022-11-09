起風了？綠營曝2因素吹亂選情　林耕仁打高虹安出現外溢效應

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底選情持續升溫，民進黨9日召開中常會，據與會人士轉述，近期選情有一些變化，民進黨台北市長候選人陳時中在上周辯論會中引發共鳴、而國民黨新竹市長候選人林耕仁砲打民眾黨高虹安也有外溢效應，選戰剩17天，最後關鍵黃金周會成為關鍵，全力以赴。

與會人士表示，最近擔心2018年失利重演，非常注意選情發展，之前雖有一些逆風，但立冬之後風向改變，雖然執政黨被罵到臭頭，但在昨天民調，黨的支持度還是有小幅增加，之前擔心選情冷，加上國民黨執政縣市多，情勢較為不利，「最近在台北、新竹有一點變化」。

對於北市選情，與會人士指出，過去兩年的防疫讓陳時中被當標靶攻擊，但上周北市首長辯論時，陳時中的結論引起共鳴，可以明顯觀察到，台北市的支持者投票意願明顯上升，看待北市選情比較正確的角度，應是三人都在誤差範圍內。

與會人士表示，國民黨新竹市長候選人林耕仁持續砲轟民眾黨高虹安，引起的效應很大，且不只新竹市而已，之前藍白聯手攻擊民進黨，藍白互打後會有外溢效應，藍白支持者的互信也出問題，選戰剩17天，所謂黃金周就是最後關鍵兩個禮拜，過去罷免、補選都是最後兩周成為關鍵，要全力以赴。