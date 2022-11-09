產後復出首日！新北市議員鄭宇恩重返戰場　盼支持者集中選票

▲▼新北市議員鄭宇恩重返戰場加倍勤跑，盼支持者集中選票。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市第一選區現任議員鄭宇恩選前因逢生產，將近1個月無公開行程，8日她在臉書宣布重返戰場，今天一早就站在八里往關渡橋路口向市民拜票，隨後又立即前往清水市場掃街，下午則陸續有機車及徒步掃街行程。鄭宇恩表示，復出之後加倍勤跑，盼支持者集中選票，讓認真的人留在議會。

民進黨籍現任議員鄭宇恩此次為競選第二次連任，但選戰過程正巧懷孕，儘管在生產前挺著大肚子勤跑，但就在選情最緊繃的選前50天，因產後復原期間沒有公開行程，坊間各式民調數字、分票的謠言也甚囂塵上。鄭宇恩坦言，候選人最害怕的就是「穩上」這種話，今年選舉氛圍又相較以往冷清，一旦支持者遭誤導而大意，就可能出現意外落馬的悲劇。

▲鄭宇恩的行程從早排到晚，幾乎沒有休息空檔。

復出的第1天，鄭宇恩的行程從早排到晚，幾乎沒有休息空檔，足見選情緊張。首站鄭宇恩先前往八里往關渡橋路口向市民拜票，隨後又轉往淡水清水市場掃街，除了午後的機車及徒步掃街行程以外，中午也不得閒，和團隊同仁午餐會吃滿月油飯，一邊開會商討選務工作。

鄭宇恩強調，距離投票所剩時間不多，將全力衝刺，爭取更多鄉親的支持與認同，自己有信心肩負起顧好台灣、服務北海岸鄉親的責任，也盼鄉親看見八年成績，集中選票，讓認真的人留在議會。

▲鄭宇恩有信心肩負起顧好台灣、服務北海岸鄉親的責任。



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