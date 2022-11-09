1次志工活動改變一生！被志工耽誤的甜點師　東醫社工黃建豪獲獎

▲拿到醫事人員優良獎項讓黃建豪開心，但他更希望自己像顆種籽，在偏鄉發芽成長。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

衛福部台東醫院社工黃建豪在第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」，11月1日公開表揚之後在回程火車途中看著窗外景色飛逝，10餘年的社工經歷浮上心頭：「原來真的能夠走到現在」。

▲黃建豪覺得是個案臉上的笑容支持他在社工路上一路前行。

就讀台東大學資工系期間，一次前往蘭嶼的志工活動改變他的一生；當時因為班次較少經常訂不到機位，他們好不容易有機會教導離島民眾使用電腦卻無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾，想不到府方來電了解之後聯繫安排，兩天後航空公司派出一架小型專機，讓社團和器材順利在蘭嶼落地，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向，「只要有心一定會找到方法」。

▲醫務社工的工作內容多如牛毛，黃建豪分享他的獨門心法，「社工是一種事業，而不只是工作。

畢業後從家鄉台南遠赴偏鄉台東，在前一段社福單位工作期間「真的經歷了很多」，八八風災過後一位70多歲長輩房子被吹倒，被迫住在沒水沒電的貨櫃只能點蠟燭度日；另一位卑南鄉的獨居阿公根本沒有家，長期住在廢棄的檳榔西施櫥窗屋，但老人家超級樂觀怡然自得，多次提到感謝上天讓自己仍有安身立命之處；轉任部東醫院的醫務社工之後，他開始為醫院的護理之家安排療癒課程，多方奔走尋找資源，利用園藝花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏；建豪的出發點很單純，「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣」。

▲射手座的黃建豪樂觀積極，天生能夠快速轉化來自個案或家屬那些不屬於自己的情緒。

疫情期間他凌晨接到通訊軟體電話，長住英國的個案女兒禁不住思父之情又無法回國，在電話中痛哭失聲「我快要忘記爸爸的臉....」，她的啜泣聲讓黃建豪夜不成眠，想辦法為部東醫院的護理之家開通視訊服務，不管家人身處何地，都能用網路和住民維持情感。

▲熱愛烘焙但自己不吃，反而送給女同事享用，她們認定黃建豪根本是被社工耽誤的西點師。

社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下一個不一樣的心情，這是我的特質」，建豪也說他熱愛烘焙，在麵粉和巧克力飾片中療癒自己，「可是我不會去吃，每次都便宜了女同事。」