　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

▲本期報導多間以老屋創業之青創店家，圖為「職有生活」經營者。。（圖／新竹市政府提供）

▲本期報導多間以老屋創業之青創店家，圖為「職有生活」經營者。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《新竹生活》雙月刊即日起推出，本期封面主題「接力新竹：老塹城正青春」，內文帶領讀者走入歷史悠久的竹塹城，尋訪老屋裡逐夢踏實的青創店家，介紹新一代藝術文化人延續深厚城市文化底蘊，展現無限創意。

新竹市代理市長陳章賢表示，本期《新竹生活》介紹許多以老屋進行創業的青年團隊，與接力傳承藝文品牌的二代青年，包含「絕版影像館」廖子寧藝術總監、身兼「欣蕾舞團」團長與「艸羽田舞蹈劇場」製作人的王羽靖。透過深度報導，讓市民朋友看見新一代的創意青年正在努力以創意和執行力擦亮文化招牌。

他說，希望讀者能隨著刊物，趁著秋高氣爽之際走訪竹市舊城區，看見新竹在高科技產業外深厚的文化底蘊，並以消費、體驗，給予在老屋裡創業的青年朋友最實質的鼓勵。

文化局代理局長李欣耀指出，本期刊物呈現海山社區咖啡飄香的青銀對話、竹市首部自製原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》的創作背景介紹、活化中央形象商圈的努力等；出刊時節適逢新竹高中百年校慶，本期特別邀約財團法人客家公共傳播基金會董事長陳板、作家林銘亮與新銳詩人蕭皓瑋，由跨世代的三位新竹高中校友暢談自由的校園給予其無盡的藝文養分。

《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘據點免費取得；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://reurl.cc/Zb0dRW），更多詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
中共提早攻台？　陳明通：2023年可能「以戰逼談」
EUA若廢止打高端恐不算數？　王必勝回應了
謝和弦輔選柯文哲「全為一個女生」！　嘆：這輩子最後悔
辣模「只穿內衣出門」半球看光！　路邊一舉動尷尬了
Super Junior、聖圭連兩天登台！　福利、票價全公開
柯佳嬿坤達「罕見同框直播」！　素顏被截圖
樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　2航班被迫取消
台積電「骨折再骨折」！　Joeman一張沒賣慘了：別像我一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

北港武德宮加碼金錢母　財神爺將發600枚金幣...總價值逾百萬

未注意涵洞限高　台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

歡慶姊妹市締盟40週年　澳洲姊妹市黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

國際佛光會屏東講堂捐贈千個N95口罩　守護屏警第一線健康

臺式龐克歌舞戲《我是天王星》　金曲歌王歌后10／30竹田對戲

雲林文創週10／22至12／11　雲創點睛創新「藝」

蔡宗豪首個後援會成立　帶領政黨輪替加速台南發展

大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

北港武德宮加碼金錢母　財神爺將發600枚金幣...總價值逾百萬

未注意涵洞限高　台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

歡慶姊妹市締盟40週年　澳洲姊妹市黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

國際佛光會屏東講堂捐贈千個N95口罩　守護屏警第一線健康

臺式龐克歌舞戲《我是天王星》　金曲歌王歌后10／30竹田對戲

雲林文創週10／22至12／11　雲創點睛創新「藝」

蔡宗豪首個後援會成立　帶領政黨輪替加速台南發展

大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

陳其邁爆料史哲忙到掉頭髮　連陳菊也來關心

與鍾東錦合體　柯文哲曝綠營計畫：好不容易兩人可以同框一起打

雪炫離開FNC了！　公司證實「10年合約終止」：為她應援

加拿大「台裔女警」殉職！死前開槍企圖制伏男嫌　驚揭他襲警案底

福原愛「上圍消風」越來越瘦了！露臉講評桌球賽…「AV帝王」看好她

新婚被迫「和小叔同居」！他狂帶女友回家過夜　人妻忍5年想離婚了

萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

《沉默之丘》推二代重製版和完全新作　發表會懶人包看這篇

「台灣2024大選後最危險！」　美議員憂習近平加速武統

北市驚傳小六男童墜樓　教育局啟動調查「進行班級輔導」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

盧秀燕競總後援會相繼成立

店門前機車待轉區當停車格被網友砲「文盲」

日本動漫《烏龍派出所》　將進駐正濱遊客中心

生達、生展、生泰公司企業義消成軍

為重症兒開條救命生路

台南永康清晨傳住宅火警

台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽

蔡宗豪首個後援會成立

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

卓越工會領袖暨會務人員獲獎名單出爐

雲林文創週10/22至12/11　雲創點睛創新「藝」

更多熱門

相關新聞

2022新竹市社造聯合成果展

2022新竹市社造聯合成果展

新竹市社造聯合成果展「造城，新竹ING」本周六(10月22日)上午10時在北大公園熱鬧登場，由市府6個局處聯合舉辦，包括3個區公所、6所學校、10個社區組織、2個青年團隊、3個社群組織、1個里辦公室、1個民間企業、2個公寓大廈，共34個單位參與。新竹市代理市長陳章賢表示，現場展現豐富的社造成果，更有音樂表演、DIY課程、在地農產好食、桌遊及打卡換好禮等活動，歡迎市民朋友於涼爽的秋日共襄盛舉。

竹市首部自製原創音樂劇　10/22登場

竹市首部自製原創音樂劇　10/22登場

竹市台灣應材「策展人培力計畫」

竹市台灣應材「策展人培力計畫」

「2022新竹美展」

「2022新竹美展」

「鑿花，木匠的細作」開展

「鑿花，木匠的細作」開展

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面