《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

▲本期報導多間以老屋創業之青創店家，圖為「職有生活」經營者。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《新竹生活》雙月刊即日起推出，本期封面主題「接力新竹：老塹城正青春」，內文帶領讀者走入歷史悠久的竹塹城，尋訪老屋裡逐夢踏實的青創店家，介紹新一代藝術文化人延續深厚城市文化底蘊，展現無限創意。

新竹市代理市長陳章賢表示，本期《新竹生活》介紹許多以老屋進行創業的青年團隊，與接力傳承藝文品牌的二代青年，包含「絕版影像館」廖子寧藝術總監、身兼「欣蕾舞團」團長與「艸羽田舞蹈劇場」製作人的王羽靖。透過深度報導，讓市民朋友看見新一代的創意青年正在努力以創意和執行力擦亮文化招牌。

他說，希望讀者能隨著刊物，趁著秋高氣爽之際走訪竹市舊城區，看見新竹在高科技產業外深厚的文化底蘊，並以消費、體驗，給予在老屋裡創業的青年朋友最實質的鼓勵。

文化局代理局長李欣耀指出，本期刊物呈現海山社區咖啡飄香的青銀對話、竹市首部自製原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》的創作背景介紹、活化中央形象商圈的努力等；出刊時節適逢新竹高中百年校慶，本期特別邀約財團法人客家公共傳播基金會董事長陳板、作家林銘亮與新銳詩人蕭皓瑋，由跨世代的三位新竹高中校友暢談自由的校園給予其無盡的藝文養分。

《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘據點免費取得；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://reurl.cc/Zb0dRW），更多詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。