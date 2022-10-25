新竹市美術館「2023年策展人培力計畫」　 即日起公開徵件

▲今年《策展人培力計畫》策展工作坊，學員進行策展發想報告。(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司(後文簡稱台灣應材)今年首度合作推動《策展人培力計畫》，獲選提案《祝您健康快樂》現於新竹市美術館展出中，展期至11月27日。新竹市文化基金會董事長、新竹市代理市長陳章賢表示，首屆培力計畫累積了豐厚的策展能量，明年將與台灣應材再度攜手合作，即日起至2023年1月31日公開徵件，盼能發掘更多新生代策展人才，讓竹市藝術文化發展更加蓬勃。

他提到，本計畫以竹市重要當代藝術展覽館舍「新竹市美術館」作為培力計畫最終實踐場域，藉由展覽共創過程培育藝術策展領域專業人才，助於在地藝文持續發展，亦提升在地藝術跨領域專業能量。

新竹市文化基金會代理執行長、文化局代理局長李欣耀表示，明年度總策展議題為「隱微的力量」，將著重提煉社會中隱微實存的重要性與力量，回應社會議題，積極發揮美術館的社會性功能。並在總策展主題下，做更深度的探討及衍伸，分為梳理新竹畫會時代背景並突顯新竹美術史的「畫會時代」、探尋隱身巷弄角落職人並挖掘新竹底蘊的「百工百業」，相信能激起策展人更多的創意碰撞。

他補充，明年的《策展人培力計畫》參考今年的執行經驗做了調整與升級，共分為三階段進行：即日起至2023年1月31日為第一階段「公開徵件及初審」;第二階段為「簡報提案複選」，將邀集國內知名策展人與複選入圍組別一對一進行指導;最後階段則為「策展工作坊與策展提案評選」。最終將評選出一組策展提案，提供新臺幣75萬元(含稅)為限補助策展執行，並於明年11至12月於新竹市美術館展出，歡迎對策展職涯有興趣的藝術領域人才踴躍報名。

《2023台灣應用材料X新竹市美術館 策展人培力計畫》即日起至2023年1月31日(二)晚間11時59分止受理徵件，對策展職涯有興趣的藝術領域人才敬請把握機會，備齊相關資料，踴躍報名。徵件資訊請至「新竹‧城市博物館」網站(https://reurl.cc/2mXaMm)查詢，或洽1999市民服務專線、撥打03-5319756轉247謝先生。