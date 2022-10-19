2022新竹市社造聯合成果展22日登場　造城，新竹ING

▲2022新竹市社造聯合成果展「造城，新竹ING」場地配置圖。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市社造聯合成果展「造城，新竹ING」本周六(10月22日)上午10時在北大公園熱鬧登場，由市府6個局處聯合舉辦，包括3個區公所、6所學校、10個社區組織、2個青年團隊、3個社群組織、1個里辦公室、1個民間企業、2個公寓大廈，共34個單位參與。新竹市代理市長陳章賢表示，現場展現豐富的社造成果，更有音樂表演、DIY課程、在地農產好食、桌遊及打卡換好禮等活動，歡迎市民朋友於涼爽的秋日共襄盛舉。

陳章賢表示，每個社區、每個單位，到每個人，都是竹市的重要分子，共同造就這座城市的蛻變與創新。市府團隊近年積極推動社區總體營造，包含社區規劃師社區環境改善補助計畫、低碳永續家園暨節電夥伴補助計畫、長者樂活健康食堂、農村再生計畫、終身學習推廣及社區營造補助計畫，可說是網羅各個生活層面。年末的成果展現，希望吸引更多人加入社造行列，為社區家園構築美好藍圖。

文化局代理局長李欣耀表示，今年社造成果展延續跨局處、跨社區、跨單位的方式聯合辦理，打破計畫的界線，以「造城，新竹ING」為題，展現竹市社區與社群的強韌生命力，大家都是重要的一份子，共同造就這座城市的幸福，並持續努力著!今年參與團體不僅有社區、公寓大廈、區公所、里辦公室、社群組織，還有青年團隊、民間企業、大專院校等，顯現民間對於社區發展的高度關心，透過公私協力，共同將竹市打造為宜居宜玩的城市。

文化局說明，成果展共規劃6大展區，「造過來主舞台」展演多元表演藝術，如獨立音樂、原住民歌舞、烏克麗麗等；「社造咖排排站」呈現豐富的社區成果，如環境教育、銀髮樂齡、多元文化等；「共創咖新造站」展示公私單位合作通力的心血，包含區域型社造、環境改善、社區發展等成果；「農村咖再造站」有最豐饒的社區農產、健康蔬果、私房手做好物等；「DIY自造所」及「農村DIY自造所」則邀請民眾參與DIY，如絹印、拉花、廢材再創等。節目內容豐富多元，不容錯過！

文化局表示，現場還有「造相機打卡牆」，民眾只要與打卡牆合影，將照片上傳至社群媒體(如FB、IG)，並向服務台出示完成的螢幕畫面，即可獲得神秘小禮物，數量有限，贈完為止，歡迎市民朋友踴躍參加。活動詳情請上新竹市文化局網站及新竹市社造中心（https://www.facebook.com/hsinchucc）臉書粉絲專頁查詢，或撥打03-5421494或洽1999為民服務專線。