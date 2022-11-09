嗆扳倒鯨魚陳其邁！朱立倫讚柯志恩「戰鬥龍蝦」：完成韓國瑜路平政策

▲ 國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

年底九合一選舉剩17天，國民黨行動中常會今（9）日移師高雄，替候選人柯志恩及黨籍議員的選情加溫。國民黨主席朱立倫表示，柯志恩雖然只有一雙手，但展現了最大誠意，這隻小蝦米成為有戰鬥力的龍蝦，面對無盡資源的大鯨魚民進黨、陳其邁，更提及前高雄市長韓國瑜團隊已經解決的路平，很快又出現坑洞，「路平燈亮空氣新，讓柯志恩當市長來完成好不好。」

繼基隆、新竹等地後，國民黨行動中常會今日下午移師高雄舉行，朱立倫、祕書長黃健庭等黨務一級主管都會參加，為陷入苦戰的柯志恩加油打氣。朱立倫致詞時說，「誰是柯志恩？有些人有印象看過她主持的節目，或是立委，高雄是需要大家面對面，認識才有感情的地方。」

朱立倫稱讚柯志恩，四個月來她用誠意與努力跑遍市場、公廟，雖然只有一雙手，但展現了最大誠意，這隻小蝦米成為有戰鬥力的龍蝦，面對無盡資源的大鯨魚民進黨、陳其邁，太多高雄人冷眼看待柯志恩，「但柯志恩跟我說沒有不可能的事，她在主持節目時，也是要把節目主持好，有一天就會得金鐘獎」，後來柯志恩去美國念博士，回台灣擔任教授，領導了整個學校。

朱立倫更開玩笑表示，如果不是六年前自己提名柯志恩作為不分區立委，她原本是要做校長的，後來大家看到她的表現，被評為最認真的立法委員，這些正面肯定都是無庸置疑；四個月前提名柯志恩，又被很多人質疑是不是晃晃而已，選輸了然後就要落跑，不過，朱立倫強調，國民黨這一次不僅提出負責、認真的候選人，更要獲得市民的認同，「不管民進黨多少資源，這位小蝦米會結合市民，1126會扳倒那位大鯨魚。」

朱立倫進一步指出，現在外界對高雄的印象就是越來越多市民北漂，是一個人口外流的城市，留在高雄的是什麼？空汙、欠電，而韓國瑜團隊已經解決的路平，很快又出現坑洞，路平燈亮空氣新，「讓柯志恩當市長來完成好不好！」