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柯文哲讚高虹安這點比自己厲害　斥藍綠打法引起人民反感

▲▼台北市長柯文哲說明高虹安身體狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安9日驚傳因連日整理資料，太過操勞而住院。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲9日中午召開記者會，怒批選舉越打越離譜，「太離譜，真的是沒品」。至於高虹安能否撐完選舉？柯說，「當然可以，不過她需要我們更多的支持」，並稱讚高38歲有辦法面對這種鋪天蓋地的打擊，非常厲害。

柯文哲說，昨天早上還有看到高虹安，有打過選戰的都知道，白天行程很多、要跑一堆，每天這些抹黑攻擊，有時候自己回家還要電腦裡面找email、找以前的資料，旁邊的人也沒辦法幫忙，弄到晚上2、3點，長期缺乏睡眠。

「我昨天看到她就問，妳衣服怎麼變那麼大件，人瘦了一圈，衣服在她身上怎麼變那麼大一件。」柯文哲說，自己也打過選舉，MG149、葛特曼案，在高虹安身上實在是太離譜了，她等於一個人承受好幾個MG149，「這種打法，我還是那句話，不要打到沒品了。我認為這種打法會引起台灣人民的反感，因為打得太超過了」。

對於高虹安的狀況是否可以撐完選舉，柯文哲說，「當然可以，不過她需要我們更多的支持」；柯說，高蠻勇敢的，自己都跟她說38歲沒她這麼厲害，打MG149時候已經55歲了，那時候已經有足夠的社會歷練了，「人家說，老骨頭很硬、老皮膚不會透風，我們年紀大到一個程度才有辦法應付，38歲有辦法面對這種鋪天蓋地的打擊，算妳厲害」。

「我覺得是這樣，她當然會很沮喪，這是好學生的缺點。」柯文哲說，高虹安的缺點就是別人問什麼就是一定要寫答案，「我就說你知道人家抹黑你的，你三更半夜準備資料幹什麼？說他抹黑就好了，這是好學生的缺點啦」，人家抹黑他什麼他就急於要去辯護，這是第一點。

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