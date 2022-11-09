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蔡英文：別讓2018高雄遺憾再發生　桃竹基3市拚「進步不回頭」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨9日下午在中常會前舉行「延續五星光榮，進步永不回頭」記者會，並公布「選會做事的人」影片，身兼黨主席的總統蔡英文表示，不要讓2018年高雄市的遺憾再發生，拜託基隆市、桃園市、新竹市的朋友，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」。

▲▼民進黨主席蔡英文喊話「進步不回頭」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲民進黨主席蔡英文喊話「進步不回頭」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

「選會做事的人」這支影片貼身紀錄6位現任民進黨的縣市首長，每天從清晨拚到深夜，不只在各地拚出多項亮眼成績、有感建設，贏得民眾肯定，也為城市創造光榮感，蔡英文更在影片結尾獻聲，感謝民眾從中央到地方，給民進黨做事的機會，民進黨從未辜負選民期待與初心，夜以繼日努力拚出有感成績，就是要讓大家知道「民進黨可以做得更多、更好、更受人稱讚」，現在民進黨有更多願意為地方做事的人選，希望大家11月26日用選票支持，讓這些會做事的人為家鄉服務，為民眾創造更多幸福。

此外，蔡英文也在記者會中表示，大家手中的這一張票，將決定每一個縣市的未來發展，也將會決定民進黨在每一個執政縣市的執政成果跟城市光榮，能不能夠延續，基隆市長林右昌8年執政徹底改善了城市的體質，他推動基隆市港再造，促使軍港遷移，完成基隆港的轉型，未來，更開闊的腹地，以及新的整體都市規劃，都是振興基隆發展，最關鍵的要素，相信一路參與其中的基隆市長候選人蔡適應，就是延續基隆建設的不二人選。

對於桃園，蔡英文表示，桃園市長鄭文燦8年執政的成果有目共睹，中央推動投資台灣三大方案，桃園市吸引到的投資金額，就是全國第一，創造的就業機會，也是全國第一，這幾年來，桃園的交流道變多了，捷運綠線也動工了，鐵路地下化，也加速進行中，而桃園市長候選人鄭運鵬「會協調、會做事」，未來也一定會是桃園的好市長，選擇鄭運鵬，一定能讓桃園進步不回頭。

面對新竹市，蔡英文肯定說，新竹市長林智堅的8年執政，讓新竹變得更美、更進步了，現在，新竹市民期盼了三十年的公道三路，終於通車了，這項計畫能落實，是因為有新竹市長候選人沈慧虹在副市長任內，挨家挨戶說明計畫，爭取認同，新竹市的許許多多的建設，都是林智堅和整個新竹隊，累積的成果，讓沈慧虹接棒新竹市，新竹市未來不只產業、科技會更進步，歷史人文的能量也會更豐沛，也將會是更友善親子的樂活城市。

蔡英文強調，過去8年，民進黨在基隆市、桃園市、新竹市，已經為城市的發展，產業的進步，以及市民的安居樂業，打下了關鍵的基礎，「一個城市的發展，不能走回頭路。一個城市的未來，需要有經驗、有行動力、有協調力的市長，帶領城市加速前進。」

蔡英文表示，選對人，會做事，每一位市民朋友的選擇，都是決定城市發展的關鍵，拜託基隆、桃園、新竹的朋友，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」；做出錯誤的決定，可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價。她說，4年前高雄市民朋友的選擇，讓高雄的市政慢了兩年，真的很可惜，「我們希望，這樣的遺憾，不要再發生。假如不要重蹈覆轍，不要繞這些辛苦的遠路，城市的發展的能量，就可以更集中，更加速。」

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