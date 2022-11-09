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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁罕見開罵！嗆對手「沒水準」　台灣民主恐受國際恥笑

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲陳時中「牽手風波」持續延燒。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

文／中央社

國民黨台北市議員徐巧芯日前指民進黨台北市長參選人陳時中伸「鹹豬手」。前副總統陳建仁今天說，對手陣營派出狗仔、製造假新聞，越選越沒水準，這恐怕會讓台灣民主受到國際恥笑。

陳時中與陳建仁接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪在今天中午播出，談到近日討論度最高的鹹豬手爭議，陳時中坦言，心理壓力的確很大，且最後階段對手陣營的手段好像越來愈嚴重，其實大可不必。

王時齊問，是否有預期會被這樣攻擊。陳時中說，這件事完全跟事實不符，還牽扯太多周圍無關、無辜的人，「選舉就是針對我來嘛，用不當的形容去影射、抹黑，格調有點low了」。

陳建仁則說，對手陣營越選越沒水準、越令人失望，自由民主的國家應該是說明政見讓人民選擇，往正向的方向選舉，沒想到對方卻派出狗仔、抹黑、謾罵甚至製造假新聞。

陳建仁搖頭表示，他真的始料未及也很難想像台灣還有水準如此低的候選人跟選舉團隊，讓台灣的選舉文化越來越低落，這令他感到難過，更擔心台灣民主的水準因此受到國際恥笑。

▲▼陳時中與陳建仁接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV直播畫面）

▲陳時中與陳建仁接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV直播畫面）

不過王時齊指出，徐巧芯揚言要持續爆料。陳時中回應，他沒有辦法禁止加害者去爆自己認為是料的料，但爆出來有沒有辦法被社會認同就是另一回事了。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安稱他事先不知情，陳時中說，用這種黑白臉的手法非常不可取，不斷在操作的同時切割，明眼人看就知道了。

陳時中向蔣萬安喊話，這件事會在歷史下留下痕跡，應該要眼光看高一點、讓人看得起一點，若靠這種不正當的手段贏得勝利，但是不斷被別人拿出來說，「這樣的印記留在自己身上真的是好嗎？對人生又有什麼幫助呢？」

王時齊接著問，如何面對對手陣營以負能量攻擊。陳建仁表示，首先要相信台灣選民是有智慧、慈悲、善良的，且希望選舉往正面的方向走，所以大部分人都看不下去這種負面手法。

陳建仁指出，他到南部輔選時，看到許多人民對這種做法的厭惡跟不齒，希望這種動作不要再繼續，因為選舉不是散播仇恨，而是要支持能夠帶領人民迎向希望與光明的候選人。

陳建仁提及，陳時中受到冤枉時，他想起了聖方濟的禱詞，「要做為和平的工具，在黑暗的地方播放光明、在仇恨的地方播放仁愛、在失望的地方播放希望」，他也以此鼓勵陳時中，向市民展現自己就是那個能帶來希望的人。

在陳建仁替自己打抱不平的同時，陳時中不斷深呼吸、吸鼻子，看似已經紅了眼眶，正在壓抑情緒。

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