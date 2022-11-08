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充實雲林查賄能量　中部打擊犯罪中心派遣7人進駐地檢署

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗於今日上午，至雲林縣嘉勉地檢署人員，核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗（圖左）至雲林縣嘉勉地檢署人員，核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署迄今已積極指揮司法警察查獲現金賄選10件、禮品賄選4件、選舉賭盤4件，現距離投票日僅18天，最高檢察署檢察總長邢泰釗於今(8)日上午，至雲林縣嘉勉地檢署人員在選舉查察工作的付出與成果，除核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源外並指出，中部打擊犯罪中心日前已派遣7名人員進駐增加查緝量能。

高檢察署檢察總長邢泰釗在檢察長張春暉、海線督導主任檢察官朱啟仁及檢察官施家榮、蔡少勳陪同下，前往選戰最激烈的麥寮選區主管臺西分局視察，致贈水果禮盒慰勞警察同仁的辛勞。並肯定全體同仁及雲林查賄團隊在選舉查察業務的努力與投入。

除期勉檢察官展現積極查賄的工作態度，讓民眾感受到檢察機關維護選舉公平的決心，也讓候選人能夠專心以政見爭取選民認同，不能、也不敢以賄選的方式投機取巧，藉此深植良好的民主政治根基，厚實國家的競爭力。雲林地檢署表示，將秉持「有聞必查、有據必辦」的態度，持續不懈，完成此次選舉查察工作。

為充實雲林查賄團隊查緝能量，法務部調查局中部地區機動工作站及內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心日前已派遣7名人員進駐，雲林地檢署將持續以團隊辦案模式整合檢、警、調人力，依循法務部頒訂之「一個核心目標」、「三項重點工作」，完成本次選舉查察工作，以維護選舉之公平、公正、公開。

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗於今日上午，至雲林縣嘉勉地檢署人員，核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲邢泰釗前往選戰最激烈的麥寮選區主管臺西分局視察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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