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社會 社會焦點 保障人權

高雄街頭狂轟15槍　6煞火力驚人！8長短槍都制式警方也訝異

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出8把長短槍枝，火力驚人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區8日凌晨發生街頭火拼，導致26歲侯姓男子頭部中彈，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫，高雄警方經過14小時的追緝，昨（8）日傍晚6時許先逮捕5名嫌犯，連夜帶回，深夜再緝捕涉嫌開槍的林姓男子（22歲）到案，6名嫌犯共交出8把長短槍枝，初步鑑定幾乎都是制式槍械，對於這批嫌犯年紀輕輕卻擁有強大火力，警方也覺得訝異。

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出8把長短槍枝，火力驚人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方初步了解，雙方是因為債務談判破裂才憤而開槍，由於嫌犯都拒絕夜間偵訊，警方將在今（9）日上午繼續偵訊，以釐清相關案情，據指出，嫌犯大多辯稱是去湊熱鬧、去幫腔，並非當事主嫌，也不清楚雙方的債務情形。

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在南迴公路逮捕涉嫌開槍的5名嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案發生在8日凌晨4時許，林園分局接獲通報，大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，警方立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時遭掃射，造成2人受傷，BMW侯姓（25歲）駕駛頭部中彈卡腦中，另車翁姓駕駛（27歲）腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，初步蒐證發現槍手至少開了15槍掃射。

警方調查，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，其中對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，BMW車上還有侯姓男子的女友和劉姓友人，兩人飽受驚嚇。

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出8把長短槍枝，火力驚人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方獲報後組成專案小組，透過傷者的幫派背景清查，鎖定涉嫌開槍的嫌犯，也發現他們在犯案後隨即分開逃竄，並把犯案的車輛棄置在台東和屏東，警方在昨天晚間6點左右於南迴公路將涉案的5名嫌犯逮捕，並帶回進一步擴大偵訊。

到了深夜，警方再度緝捕到涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲），也同步起出涉案的槍枝，初步清點共有4支長槍和4支短槍，幾乎都是制式槍械。

嫌犯等人拒絕夜間偵訊，警方將在今日繼續釐清案情，由於嫌犯幾乎都是20多歲，年紀輕輕就擁有如此強大火力，而且談判破裂一言不合就開槍傷人，讓警方相當重視，將進一步追查槍枝來源。

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