澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

▲曾出面替藝人澎恰恰協調2.4億債務的林秉文（右）捲入洗錢案，訊後依300萬交保。（資料照／記者湯興漢攝）

記者邱中岳、蔡怡萍／新北報導

資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億巨債，透過綽號「鱸鰻」的金主林秉文幫忙協調債務，最後公布協商成果已經歸零，但2日林秉文卻因為詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，警方此舉共計逮捕13人移送新北地檢署，其中林秉文被檢察官諭知300萬交保，另外有6人則向法院聲請羈押禁見，此行動也讓林秉文的金庫曝光，讓辦案人員驚呼：可以開銀行了。

警方調查，曾經出面替資深藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，將部分資金轉成PG TALK必礦股權，承諾債主若日後缺錢都可以原價換回，事後債主均有同意協調，也讓澎恰恰的債務危機暫時告一個段落。

但是綽號鱸鰻的52歲林秉文，卻因為洗錢、地下匯兌，被刑事局鎖定，刑事局2日兵分多路，前往住居所等19個處所搜索，查扣現金台幣4284萬、虛擬貨幣641萬、2959顆泰達幣USDT(折合新台幣約2.06億元）、手機、存摺等證物，並拘提13名被告到案，訊後均依詐欺、賭博以及洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。

地檢署指出，林秉文等共13人基於非法經營國內外匯兌業務、洗錢及詐欺之犯意聯絡，提供自己申辦之兩岸銀行帳戶或電子貨幣 USDT帳戶，自2019年1月起至今，在台北市、新北市蘆洲區、大陸地區、菲律賓等地區經營地下匯兌業務、洗錢、且協助隱匿詐欺犯罪所得，並以第三方支付、人頭公司為掩護，從事新台幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達27餘億元，從中賺取匯差及手續費牟利。

檢察官於昨（3）日訊問完畢後，認被告等人涉嫌從事地下匯兌違反《銀行法》、洗錢、詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且有逃亡之虞，有繼續追查釐清金流之必要，向法院聲請羈押禁見6名被告，林秉文則以300萬元交保。