高雄7匪暗夜狂轟15槍傷2人　開槍主嫌僅22歲...犯案動機曝光

▲高雄市大寮深夜發生槍擊案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區8日凌晨發生街頭火拼，導致26歲侯姓男子頭部中彈，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫，高雄警方經過14小時的追緝，昨（8）日傍晚6時許先逮捕5名嫌犯，連夜帶回，深夜再緝捕1名嫌犯到案，其中也包括涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲）。初步了解，雙方是因為債務談判破裂才憤而開槍，由於嫌犯拒絕夜間偵訊，警方將在今（9）日上午繼續偵訊，以釐清相關案情。

▲高雄開15槍的嫌犯，逃亡14小時後被警方當街逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事件發生後，警方調透過科技手段，14小時內成功攔截、圍捕滋事的5名犯嫌，但5人到案後說法避重就輕，警方將持續透過科技手段，還原案發過程及衝突原因。依據照片畫面，5人被捕後全趴在地上，手不是放在頭頂，就是背在背後，其中還有人沒穿鞋，模樣十分狼狽。

▲高雄開槍嫌犯犯案後開車逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，雙方因為發生衝突，相約8日凌晨談判，談判破裂後，侯、翁兩人分別開車離開，林姓主嫌等人則開車追上去，並在88快速道路橋下連開15槍，導致侯男、翁男中彈受傷，至於詳細犯案動機和兇槍下落，仍待進一步釐清。