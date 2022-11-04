為18萬債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊　警逮4人到案

▲新店一處社會住宅大樓前爆發鬥毆，吳姓少年中刀倒臥血泊中。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市警方今(4日)凌晨0時20分許接獲報案，新店區中山路社會住宅大樓前爆發鬥毆衝突，兩派人馬約20人持刀械、棍棒互毆，警方火速趕到現場時，雙方已鳥獸散，只剩吳姓少年(15歲)倒臥在地，左小腿有2處刀傷，後續送往新店耕莘醫院縫合。警方成立專案小組追查，於凌晨查緝涉案4人到案，全案正進一步積極偵辦中。

警方初步了解，受傷的吳姓少年與友人陳男(18歲)前往該處社會住宅前與主嫌蔡男談判，商討新台幣18萬元債務問題，但蔡嫌認為吳少態度囂張，遂撂人到場，手持棍棒、刀械朝其痛毆，隨後眾煞一哄而散，警方到場時，僅剩受傷的吳姓少年倒臥在地。

初步檢傷，吳少意識清楚，但左小腿有2處各約2公分長刀傷，事後送往新店耕莘醫院治療，縫合後現留院觀察，無大礙。

鄰近住戶提供案發經過影像，當時現場有多名男子持械叫囂，警方立即成立專案小組擴大偵辦，於凌晨3時30紛起陸續查獲涉案人等到案說明，目前已有葉男(40歲)、洪男（26歲）、陳男（18歲）、張男（26歲）等4人到案，後持續積極偵辦中，全案擬依涉嫌刑法妨害秩序、殺人未遂函送台北地檢偵辦。