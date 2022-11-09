鄭州人氣炸了！女書記拿大聲公現身　怒嗆網友「我怎麼了」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南鄭州歷經多次封城，民眾生活飽受衝擊，而女官員劉紅英因無暇出席女兒成人禮淚灑記者會，引爆網友怒火。對此，她8日拿著大聲公回應，「我怎麼了，我錯了嗎？我的稿子都是經過審核的！」

▲ 劉紅英親上火線，拿著大聲公回應。（圖／翻攝自秒拍）

從現場影片可見，劉紅英手拿大聲公公開喊話，「我怎麼了，我錯了嗎？我的稿子都是經過審核的，不是我一個人想說什麼就說什麼，大家理解一下。」當有工作人員上前提醒時，劉紅英大聲說，「我什麼人我都不怕！」

回顧早前事件，由於大陸在嚴格的疫情防控下，要求民眾「喜事緩辦、喪事簡辦」，而鄭州又是遭遇了各種封城亂象，包括看病難、無法外出上班、菜價高昂、搶不到菜等。

鄭州多名官員7日在記者會上自我檢討，承認出現封控管控不精細、物資供應不均衡等問題，並承諾會認真傾聽百姓呼聲，全力解決民眾急難愁盼，堅決糾正並嚴處層層加碼、一刀切等過度防疫行為。

不過，身為鄭州中原區桐柏路街道平安街社區書記的劉紅英，在記者會上卻說自己因為防疫工作，缺席了女兒18歲的成人禮，且語帶哽咽。大批網友怒批，「缺席成年禮就委屈、虧欠？我爺爺死前我還封在家裡，沒辦法見他最後一面。」

如今，劉紅英火力全開嗆網友再度挨轟「囂張」，「到現在還意識不到問題 就挺是問題的了」、「今年河南真實被全國看笑話了」、」「脫離群眾而不自知」、「要不要俄烏停戰三天給她女兒辦個成人禮啊」。

不過，也有網友認為，「沒必要揪著不放。畢竟還是在基層做了一些事的」、「應該是個質樸的人，不幸當了背鍋俠」、「一群人覺得自己找到個口子，一擁而上想把它再撕開撕裂」。

另外，河南一家醫療器械公司的法人也叫劉紅英，因此被意外捲入紛爭。女兒透露，自當天凌晨3點開始，一直有人給媽媽打電話、發簡訊騷擾等，還有人會問「你女兒18歲生日禮辦了沒有啊」，各類轟炸導致媽媽覺得很委屈，「我們希望能澄清一下這個事情，網友們也不要再來騷擾我們了。」