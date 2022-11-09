嚴格防疫市民收入掛蛋　陸將發「疫情失業救助金」

▲深圳一處被封鎖的店舖。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地因疫情實施靜默或封控，不少民眾無法工作收入「掛蛋」。對此，大陸政府8日公佈，連續3個月無收入的民眾發放一次性救助金。

大陸民政部8日會同中央農辦、財政部、國家鄉村振興局，聯合印發《關於進一步做好最低生活保障等社會救助兜底保障工作的通知》，要求進一步加強急難臨時救助，加強對生活困難未參保失業人員的臨時救助。

通知指出，對受疫情影響無法返崗復工、連續3個月無收入來源，生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等未參保失業人員，未納入低保範圍的，經本人申請，由務工地或者經常居住地發放一次性臨時救助金。

另外，通知要求加強對其他基本生活陷入困境群眾的臨時救助，及時將受疫情影響暫未就業、基本生活面臨困難的大學生，以及其他因疫情導致基本生活陷入臨時困境的家庭或者個人納入臨時救助範圍。

通知指出，加強臨時救助與受災人員救助政策的銜接，對經過應急期救助、過渡期生活救助後基本生活仍有較大困難的受災群眾，及時給予臨時救助，「防止因災返貧。」

不過，不少民眾認為條件苛刻，「受疫情影響+連續三個月+未參保，還是一次性」、「杯水車薪」、「笑死，我敢說不超過1000而且領取條件苛刻」、「殺貧濟困，先富遠遁」。