中重症+181！13歲青少女肺炎「呼吸窘迫」　插管使用呼吸器加護搶救

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增通報181例中重症，當中又有一起青少年重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是13歲青少女，沒接種疫苗，有先天性多重疾病，10/26起發燒嘔吐，10/28就醫PCR陽性確診，檢查有肺炎被收治住院，因當天出現氧氣濃度下降，呼吸窘迫，插管使用呼吸器住進加護病房，仍在治療當中。

指揮中心今（9）日公布國內新增24798例本土個案，另增59例境外移入，確診個案中新增66例死亡。今日也新增通報181例中重症，當中有117例中症、64例重症。

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羅一鈞說明，重症個案當中有一名13歲青少女，本身沒接種疫苗，有先天性多重疾病，10/26起發燒嘔吐，10/28就醫PCR陽性確診，檢查有肺炎，住院使用瑞德西韋，住院當天因為氧氣濃度下降，呼吸窘迫，插管使用呼吸器住進加護病房，目前仍在加護治療中，病況穩定。

根據指揮中心統計，目前13至17歲青少年累積重症25例，其中6例死亡；重症個案當中分別是肺炎12例、MIS-C7、共病5、心肌炎1；今日新增個案被列為肺炎。

▲11/9本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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