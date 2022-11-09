快訊／本土+24798、死亡+66　40多歲男打3劑「確診4天亡」

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增24798例本土個案，另增59例境外移入，確診個案中新增66例死亡。死亡個案中最年輕為2名40多歲個案，都有慢性疾病，接種三劑疫苗；其中一名是男性，因為胸痛、呼吸困難到急診，診斷肺炎、疑似心肌梗塞，當天快篩陽性確診收治住院，後續病況惡化，發病到死亡僅4天。

指揮中心今日公布國內新增24798例本土個案，和上周同日相較下降25.1%；至於縣市分布方面，以高雄市4053例最多，接著依序是高雄市3565例、台中市3381例、台南市2419例、桃園市2343例、台北市2194例。今日也新增通報181例中重症，當中有117例中症、64例重症。

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▲11/9新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增死亡個案年齡分布為40多歲到90多歲，最年輕是2名40多歲個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名為40多歲男性，曾接種3劑疫苗，有肝硬化等慢性病史，11/3因為胸痛、呼吸困難到急診，診斷肺炎、疑似心肌梗塞住院，因快篩陽性確診通報，11/6因為病況惡化在醫院過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一名個案為40多歲女性，曾接種3劑疫苗，有慢性神經系統疾病，10/4發燒、咳嗽、快篩陽性確診，居家照護，10/7全身抽搐送醫，疑似腦炎，收住加護病房並給予瑞德西韋、類固醇等藥物，仍不幸於10/19死亡，死因為新冠肺炎及腦炎。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/9本土重症及確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



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