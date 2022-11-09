基隆+348！專責病房空床率80.2%　市府籲落實防疫衛生

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（9日）公布國內本土病例，新增2萬4798例，其中基隆新增348例，專責病房空床率80.2%，市府表示，防疫措施逐漸放寬，接種疫苗是預防重症方法之一，提升自我保護力，民眾持續維持手部清潔與咳嗽禮節的衛生好習慣，室內空氣要流通，減輕傳播風險。

衛生局叮嚀民眾，指揮中心宣布，11月14日起，具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質場所工作人員，包含COVID-19公費疫苗接種第1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所工作人員，取消COVID-19疫苗第3劑接種或快篩限制。此外，自11月14日起，實施「5+N」，亦即居家照護確診者，隔離滿5天後，若快篩陰性，則無需進行自主健康管理；若快篩陽性，應持續進行自主健康管理至快篩陰性日，或至距離解除隔離日滿7天。

有關基隆市疫情部分，本市今日348名確診人數中，包括外縣市通報50例，佔14.37%；其中女性185人、男性163人；若以年齡別區分，35-44歲有68人，占19.54%，其次15-24歲有60人，占17.24%；至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有24人、6歲以下有22人。

市府指出，本市現有COVID-19專責病房106床，目前收治21人、空床85床，空床率80.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症15名；部立基隆醫院，輕症6名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬8004人，利用快速通道的有5萬3961人，有11萬9991人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬5474人，條件不符合則有2萬4517人。

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