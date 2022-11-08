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石斑魚糞水當胜肽天價賣！狂吹仙丹害癌友險死　無良老董下場曝

▲▼台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

▲台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還吹噓療效，最終被判處5個月徒刑，得易科罰金。（圖／調查局台中市調查處提供，下同）

記者許權毅／台中報導

台中起家的新世生技負責人郭興中，自2017年起發現「胜肽」商機，竟將養殖石斑魚的廢水，加以過濾掉水中魚糞便、飼料等，加工製成「微小分子活性肽」，還取名為「海洋活性小分子肽」，對外宣稱有治療腫瘤等療效，害癌友飲下反而病情惡化。郭興中被依違反《健康食品管理法》起訴，3日被判處5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決書指出，72歲郭興中是新世生技、新世膜科技、新興水產負責人，深知食品未依規定申請許可證，不得標示為健康食品或有保健療效，加上郭興中把養殖石斑魚的廢水，使用過濾設備去除掉魚糞便、殘餘飼料，變成泡沫濃縮液，再經過脫鹽純化，製成「微小分子活性肽」，還委外貼上「海洋活性小分子肽」的標籤。

▲▼台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

檢警調查發現，郭興中還會舉辦健康講座，對外宣稱其公司的「海洋活性小分子肽」具有抗癌、增加自體免疫力、增強免疫功能、抗高血壓、血清總膽固醇及血脂明顯下降、降血糖等保健功效，還宣稱可以促進睡眠、皮膚變好、能夠外敷美容，簡直是「仙丹」，每瓶要價2000到5000元不等，初估4年內已賣出逾10噸池水。

孰料，有民眾聽信郭興中所宣稱，花費數萬元購買，還給罹癌家人服用，結果病況惡化，還出現暈眩、全身浮腫、尿蛋白飆高等症狀，身上還會飄出怪味，才向市府相關單位檢舉。

2021年12月，檢警持搜索票在郭興中南投的水產公司，搜出6685瓶220ml跟568瓶550ml的「海洋活性小分子肽」，另有「石斑魚養殖水濃縮液」成品5槽（約8噸池水）以及郭興中製作的說明書、故事講義以及健康講座資料等，被檢方依照違反健康食品管理法起訴。

台中地院3日進行判決，郭興中因坦承犯行，與檢方進行合意協商，最終被判處5個月徒刑，如易科罰金，每日以1000元折算，約15萬元。

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