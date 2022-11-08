32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚：好帥！

記者許權毅／台中報導

台中市神岡區6日有民眾報案指出，在和睦路某超商前有多人聚眾，員警抵達現場後，發現有多部改裝機車、轎車聚集，並且大聲喧嘩，場面相當混亂，其中一名員警馬上拔槍上膛鎮壓現場，要求駕駛熄火，隨後更有23名員警到場支援。經清查，現場有賴男等32人，僅向警方表示是「車聚」，不願交代帶頭者或要前往何處。

▲台中神岡區某超商前6日傳出多人聚眾並大聲喧嘩，員警拔槍壓制現場。（圖／翻攝黑色豪門企業）



豐原分局神岡分駐所6日凌晨1時獲報，在和睦路一段與崎溝路某超商前的空地，有多名年輕人聚集，當時已經是深夜時分，附近民眾皆在休息，聚眾者卻大聲喧嘩，場面相當混亂，還疑似發生爭執。員警到場後，發現確實有民眾所說情況，立即請求支援，共8網23名員警到場。

▲▼現場有32名年輕人聚集，自稱是在車聚，不願承認帶頭者是誰，也沒交代要去哪。（圖／記者許權毅翻攝）



其中先到場的員警陳孝嚴，見騷動行為嚴重影響治安，又有人想趁機離開，立刻拔槍上膛，要求駕駛熄火接受盤查。經查，現場人員均為18到30歲的年輕人，總計有32人，向警方供稱只是在車聚，並無打架情事，由警方登記勸導後讓在場人員離去，改裝車部分則通報相關單位處理。

▲▼經現場23名員警清查，聚集者年齡約在18到30歲之間。（圖／記者許權毅翻攝）



員警拔槍的畫面民眾拍下直呼「好帥」，再被台中市警局臉書「TCPB局長室」轉發，有網友表示「那個滑套上膛好帥喔！一氣呵成」、「大膽用槍」、「看見警察上膛就慫了」。