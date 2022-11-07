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壯男打球命危！球友CPR搶命　救護員一測不對勁...馬上電擊

▲▼台中消防首次對有意識、心律不整民眾進行活人電擊。（圖／台中消防提供）

▲台中消防首次對有意識、心律不整民眾進行活人電擊。（圖／台中消防提供）

記者許權毅／台中報導

活人電擊！台中一名34歲林男3日到南屯區羽球館打球，卻突然倒地沒有呼吸心跳，一旁民眾趕緊通報後，對林男實施CPR，在救護人員抵達前，林男順利恢復意識，不過救護員發現林男有心律不整現象，經醫師與家屬同意後，現場實施同步電擊整流作業，救護人員告知林男會很痛後按下電擊開關，林男大喊一聲「啊！」，順利恢復正常心律，並被送往中山附醫進行後續治療。

台中消防表示，3日15時許接獲民眾通報，大墩羽球館有一名34林男突然倒地不起，且沒有呼吸心跳，得知後立刻派遣黎明分隊前往OHCA救護，並且由派遣員電話指導CPR，救護人員則在5分鐘後抵達，到場後發現林男經由民眾實施CPR，已恢復意識。

▲▼台中消防首次對有意識、心律不整民眾進行活人電擊。（圖／台中消防提供）

▲救護員經由12導程心電圖心律監測後發現，林男雖有意識，但有心律不整的情況。（圖／台中消防提供）

高級救護技術員曾敬祐、陳昱璁立即幫林男施行12導程心電圖心律監測，結果呈現致命型心律不整，若未及時處理，恐隨時再次轉為OHCA。曾敬祐立刻將林男狀況上傳到指導醫師群組，梧棲童綜合醫院黃泰霖醫師讀取並預立醫囑，同意進行同步電擊整流作業，並經家屬與患者允許後執行。

▲▼台中消防首次對有意識、心律不整民眾進行活人電擊。（圖／台中消防提供）

▲經由醫師跟家屬同意後，對林男進行「活人電擊」。（圖／台中消防提供）

救護員身上的密錄器拍下，曾敬祐、陳昱璁告知林男「會很痛！」給予心理建設，再按下電擊開關，林男瞬間大叫「啊！」並彈起身子，救護員馬上說「好，很痛沒錯，可以了！心跳回來了」，順利讓林男心律恢復正常，也鼓勵一旁協助CPR民眾做得很好，趕緊將林男送往中山附醫進行後續救治。

▲▼台中消防首次對有意識、心律不整民眾進行活人電擊。（圖／台中消防提供）

▲▼台中消防表示，這也是台中首例進行活人電擊，是相當成功的案例。（圖／台中消防提供）

▲▼台中消防首次對有意識、心律不整民眾進行活人電擊。（圖／台中消防提供）

台中消防表示，本次是台中消防第一次透過線上醫師指導救護員，對有意識、清醒的病患實施同步電擊整流，多虧有民眾對OHCA民眾進行CPR，救護員也及時發現心律不整狀況，及時處置，是非常罕見且成功的案例。

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