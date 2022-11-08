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高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

▲高屏最秋條黃志然、陳茂軒、沈光漢榮獲六星迷宮全國救護競技大賽全國第3名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高屏最秋條黃志然、陳茂軒、沈光漢榮獲六星迷宮全國救護競技大賽全國第3名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國救護競技大賽「緊急救護之六星迷宮救護技術競技舞臺」於上月底台中麗寶樂園福容大飯店盛大舉行，由屏東縣政府消防局黃志然與高雄市消防局陳茂軒及沈光漢三位高級救護技術員組成的高屏聯隊-高屏最秋條，一路過關斬將，勇奪全國第三名的佳績，該隊伍也是南部唯一一支進入決賽的團隊；在競賽過程中充分展現合作無間的默契及專業的急救處置，更是讓評審團及醫療指導醫師群驚艷連連！

▲高屏最秋條黃志然、陳茂軒、沈光漢榮獲六星迷宮全國救護競技大賽全國第3名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高屏最秋條黃志然、陳茂軒、沈光漢榮獲六星迷宮全國救護競技大賽全國第3名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這屆「緊急救護之六星迷宮救護技術競技舞臺」是由台南成大醫院、新北亞東紀念醫院及財團法人旺英衛教基金會聯合主辦，全國只開放21組隊伍報名參加，不到30分鐘就報名額滿。

與會21組隊伍來自全台各縣市消防局、國軍單位及民間團體頂尖的救護技術員，10月28日晚上進行選手之夜賽前賽以決定隊伍出賽順序，29日於台中麗寶樂園福容大飯店華麗舉辦初賽及決賽。所有參賽隊伍們要通過層層關卡累積各站績分，最後僅有3支隊伍能進入決賽的最高壂堂，而高屏聯隊更是唯一一組闖進決賽的南部隊伍。

高屏聯隊在初賽時遇上兒童在海邊溺水造成心肺功能停止）的情境、父子大熱天爬山遭蜂螫造成過敏性休克及熱急症的情境、救護車送醫途中車禍造成駕駛嚴重創傷及後艙病人生命危急的情境，面對這三種複雜的救護情境關卡，他們均能臨危不亂、秉持專業分工、見招拆招的實戰策略，游刃有餘的處置每一種情形，讓台下的評審們及醫療指導醫師們都給予高度讚賞，順利進入決賽。

高屏最秋條聯隊的三位成員各有專長，屏東縣政府消防局的黃志然從事到院前緊急救護工作已逾17年，是救護教官同時又具備救助、急流專項，擅長於災難應變及各種困難情境處置；服務於高雄市政府消防局的陳茂軒對於大量傷病患及婦兒科急症處置的經驗豐富；高雄市消防局的沈光漢學理知識充沛及對於非創傷患者的處置能力卓越，他們更是高屏地區為數不多具有到院前創傷救命術指導員資格的緊急救護教官，因此對於各種危急創傷救護情境的處置上更加得心應手。

決賽時，應入眼簾的情境是酒店發生爭執，現場有3、4個患者要處置一次，面對多重傷病患的高張力現場，更能充分活用臨床實務經驗及現場有用資源給予傷病患確切的救護處置，同時又不忘以幽默風趣的對話來緩解現場緊張的氣氛，逗得現場觀賽的民眾笑聲不斷，最終獲得全國季軍的殊榮。

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