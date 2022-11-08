警大校長88招待所情蒐白狼　警政署證實：將由內政部決定懲處

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭表示，有關警大校長陳檡文與社會聞人林秉文赴北市信義區88會所接受飲宴招待，事後陳檡文聲稱接觸林秉文是為了蒐集統促黨總裁白狼張安樂情資，對此黃明昭親口證實，「經警政署督察室調閱歷次報備資料名單，沒有報備資料」，證實陳檡文違反《警察人員與特定對象接觸交往規定》，是否懲處將由內政部進行決定。

▲警政署長黃明昭8日下午針對警大校長陳檡文赴88會所接受招待，黃明昭親口證實陳並未報備。（圖／記者張君豪攝）

▲警大校長陳檡文赴88招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

長黃明昭表示：「經警政署督察室將歷次報備情形名單，檢視，是沒有報備資料，也沒有事後報告接觸內容的資料，是否懲處還要進行調查。」黃明昭說明：因警大校長是內政部警政署平行單位，調查後會通報內政部，由內政部決定是否懲處。

黃明昭也指出，警政署要求警員因公務，才可以跟特定對象或黑道幫派接觸及交往，接觸前要報備，接觸後做相關接觸情形做報告資料都有強力要求，這次程序上檢視「沒有報備資料」，陳檡文是否將被調查懲處、最後將由內政部決定。

【相關新聞】

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉



►再說我是黑道就提告！名模錢帥君老公逃美 林秉文親曝2人關係