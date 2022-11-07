快訊／澎恰恰恩人解密88招待所　認了與陳檡文飲宴但「沒被情搜」

記者張君豪／台北報導

綽號「鱸鰻」的社會聞人林秉文日前捲入涉招待警大校長陳檡文到台北市信義區知名88會所邀宴爭議，他推出的「PGTalk」平台日前遭檢警發動調查，認定他涉及洗錢等罪嫌，獲新北地檢署檢察官300萬元交保；之後神隱多日的他7日下午現身台北市八德路PGTalk公司總部發表聲明，強調他並非黑幫人士，公司也積極配合檢警調查，請外界切勿諸多揣測。

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

林秉文下午接受媒體訪問指出，他從澳門返台經商多年「誰之前沒有犯過錯、難道之後都是錯的？」對於媒體詢問他招待警大校長陳檡文到台北市信義區88招待所餐聚、對此林秉文表示「我有很多朋友、有錢的、沒錢的、有權的都有很多」他解釋與陳檡文是朋友，僅是單純聚餐吃飯。

林秉文進步說明，88招待所這間招待所使用空間達3層樓，1樓是吃飯用餐的地方、二樓有撞球間和卡拉ok，可以唱歌；三樓則有私人休息室，他只記得當天與陳檡文應酬，從頭到尾都在一樓吃飯，陳檡文短暫用餐後就先行離去，全程並無女子作陪。

對於陳檡文稱此行是針對統促黨白狼進行黑幫情蒐，對此林秉文說當天陳檡文有問到幾個人的狀況，林秉文表示，他對提問對象也不熟悉，基於朋友關係也沒有多說甚麼，陳檡文用餐完就離去，是朋友間單純的餐敘，請外界切勿過多揣測。

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