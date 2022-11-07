　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／澎恰恰恩人解密88招待所　認了與陳檡文飲宴但「沒被情搜」

記者張君豪／台北報導

綽號「鱸鰻」的社會聞人林秉文日前捲入涉招待警大校長陳檡文到台北市信義區知名88會所邀宴爭議，他推出的「PGTalk」平台日前遭檢警發動調查，認定他涉及洗錢等罪嫌，獲新北地檢署檢察官300萬元交保；之後神隱多日的他7日下午現身台北市八德路PGTalk公司總部發表聲明，強調他並非黑幫人士，公司也積極配合檢警調查，請外界切勿諸多揣測。

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

林秉文下午接受媒體訪問指出，他從澳門返台經商多年「誰之前沒有犯過錯、難道之後都是錯的？」對於媒體詢問他招待警大校長陳檡文到台北市信義區88招待所餐聚、對此林秉文表示「我有很多朋友、有錢的、沒錢的、有權的都有很多」他解釋與陳檡文是朋友，僅是單純聚餐吃飯。

林秉文進步說明，88招待所這間招待所使用空間達3層樓，1樓是吃飯用餐的地方、二樓有撞球間和卡拉ok，可以唱歌；三樓則有私人休息室，他只記得當天與陳檡文應酬，從頭到尾都在一樓吃飯，陳檡文短暫用餐後就先行離去，全程並無女子作陪。

對於陳檡文稱此行是針對統促黨白狼進行黑幫情蒐，對此林秉文說當天陳檡文有問到幾個人的狀況，林秉文表示，他對提問對象也不熟悉，基於朋友關係也沒有多說甚麼，陳檡文用餐完就離去，是朋友間單純的餐敘，請外界切勿過多揣測。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」
快訊／認了與警大校長一起吃飯！　澎恰恰金主解密88招待所
陳時中摟人妻…管碧玲抓到疑點！　徐巧芯爆：還有影片沒公佈
快訊／台灣大賽G3先發公布！　兄弟不藏了
北市章魚哥「天玉里」最新民調！　街訪50路人「驚曝最挺他」
一家4口「媽媽被撞死」現場曝！　駕駛肇逃：回家才喝酒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／澎恰恰恩人解密88招待所　認了與陳檡文飲宴但「沒被情搜」

陸軍上校手摸女兵胸！2軍官也出面作證　他「百口莫辯」GG了

「茶董」不僅害3死！誆投資比特幣帶車手領錢遭逮...8月才被判刑

一家4口遊池上天倫夢碎！藍色小貨車猛撞奪命　地留大片血跡

快訊／新莊女14樓墜落爆頭亡　兒聲淚俱下認屍…警查無遺書

新北三芝電動公車「充電中突起火」　彰消今舉辦火警應變訓練　

大型重機建國高架飆速152k！提3理由抗罰　法官調氣象資料打臉

人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送　5台勞斯萊斯送行

趙介佑再多關1年！討債動私刑+逼簽本票...見2女裸照打更兇

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

快訊／澎恰恰恩人解密88招待所　認了與陳檡文飲宴但「沒被情搜」

陸軍上校手摸女兵胸！2軍官也出面作證　他「百口莫辯」GG了

「茶董」不僅害3死！誆投資比特幣帶車手領錢遭逮...8月才被判刑

一家4口遊池上天倫夢碎！藍色小貨車猛撞奪命　地留大片血跡

快訊／新莊女14樓墜落爆頭亡　兒聲淚俱下認屍…警查無遺書

新北三芝電動公車「充電中突起火」　彰消今舉辦火警應變訓練　

大型重機建國高架飆速152k！提3理由抗罰　法官調氣象資料打臉

人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送　5台勞斯萊斯送行

趙介佑再多關1年！討債動私刑+逼簽本票...見2女裸照打更兇

「日本影后」黑木瞳確定出席頒獎！　張震、許光漢男神加持金馬獎

默沙東與國藥簽署協議　在中國大陸經銷新冠口服藥

大陸10月進出口數據雙雙倒退　逾兩年首現負增長

三分鐘存基金／定期定額三大NG行為　你中了幾個？　

後壁湖名店「健身鮭魚」價格曝　網怨沒油花...老闆12字霸氣回應

個人鍋、濃郁湯都有！超商變身「鍋物專賣店」了　還買得到老油條

白百何大學畢業就當媽　「15秒飆99字」嗆老公自私

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

親弟亞倫卡特突傳死訊！　「新好男孩」尼克演唱會淚崩：我的心碎了

消防員下班路上救了「爆眼小貓」　考慮2個月親自抱回家寵愛

女孩輕拍吉娃娃萌喊：躺這邊　毛孩秒獻肚肚網友全被融化啦

社會熱門新聞

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送

台版柬埔寨　遺體找到已風乾缺頭

女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過慘死

寂寞人妻網戀傳裸照GG了　被要求付60萬

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體頭顱消失

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

即／北市松山傳女子墜樓「無呼吸心跳」

即／新莊女14樓墜落爆頭亡　兒聲淚俱下認屍

貴婦網紅睡小王　夫偷拍求償敗訴

即／台中女從12樓墜落！搶救不治

力挺唐寶寶！新北店家發起「唐老大活動」

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

更多熱門

相關新聞

候選人政見太多元　資深手語老師苦笑猛擦汗

候選人政見太多元　資深手語老師苦笑猛擦汗

雲林縣選舉委員會於7日舉行地方公職人員選舉電視公辦政見發表會錄影，縣長候選人張麗善、劉建國、林佳瑜上午8時許陸續進場進行政見發表。對於張麗善與劉建國有條理的闡述政見，斗南牙醫林佳瑜的發表「跳Tone」，讓手語廖老師在大冒冷汗中完成，事後受訪尷尬笑說「盡力將其談話完整以手語表達」。

陳時中牽手緊摟美魔女牙醫　李雅玲背景曝

陳時中牽手緊摟美魔女牙醫　李雅玲背景曝

女賊30秒偷項鍊套組　搭高級休旅車落跑

女賊30秒偷項鍊套組　搭高級休旅車落跑

台中母女牽手走斑馬線遭撞！母嚇到尖叫

台中母女牽手走斑馬線遭撞！母嚇到尖叫

約前女友酒店談判太傷心　他持酒瓶敲破自己頭

約前女友酒店談判太傷心　他持酒瓶敲破自己頭

關鍵字：

林秉文陳檡文88會所朋友餐敘影音

讀者迴響

熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面