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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【警大校長出入黑道招待所】黑白道接觸的紅線

▲▼紅線，警戒線，界線。（圖／視覺中國）

▲現行警察利用第三人蒐集情報，甚至是黑白接觸規範，都應有明確的法律規定。（圖／視覺中國）

替藝人澎恰恰處理債務的林秉文，因涉詐欺、洗錢等罪，被檢方以三百萬元交保，又傳出五年前，現任警大校長、時任警政委員的陳檡文，與之在招待所會面。無論是否為蒐集情資，卻凸顯目前對黑白接觸的規範，處於相當模糊的狀態。

每當有警察與黑道接觸的傳聞出現，無論是內政部或是警政署，總會訂定一些所謂接觸規範，以劃清黑、白兩道的關係。只是此等規定，最多就是警政體系內部的倫理規範，僅具有宣示與警惕作用。

警察為預防犯罪而為情報蒐集，往往得靠民眾的協助，但此等工作因涉及公權力的行使，自應有法律依據。早在2003年制訂的《警察職權行使法》，其中的第13條即規定有警察遴選第三人為秘密情報蒐集的規範。惟此條文，並未明文發動門檻、遴選資格與程序等，即等同概括授權給內政部以命令為補充，就有法定性不足的本質缺陷。

又此等行為因非屬犯罪調查，故只要經警察局長或分局長核准即可實施，欠缺來自檢察官、法官的事前監督。更值得關注的是，就算利用第三人來情報蒐集，目前採取極為寬鬆的內部自律，但為了避免消息曝光及事後可能的究責，恐於現實層面，根本連呈報上級核准的可能性，都不會太高。

故警察利用第三人，甚至是黑道來蒐集情報，在現行法規範不足而幾乎不可能為陽光所照射下，似乎只能在事件爆發後，以公務員包庇罪來究責，用以防止權力濫用。如以《組織犯罪防制條例》來說，其第9條就規定，公務員或經選舉產生的公職人員，明知為犯罪組織有據而包庇，可處5到12年有期徒刑，就屬相當嚴重的犯罪。

只是在罪刑明確性的要求下，《組織犯罪防制條例》第2條第1項，對於犯罪組織的界定，除應有三人以上，還須以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇或最重本刑5年以上有期徒刑的犯罪，所組成具有持續性或牟利性之結構組織，才足以該當。故其要件乃屬嚴格，一般所稱的「黑道」能否符合此條例所定義的犯罪組織，就會有疑問。

依此而論，警察到具有黑道背景或有犯罪前科者所經營的招待所，不論是為聚會或情搜，能否稱為明知屬犯罪組織而成立包庇罪，基於罪刑法定與罪疑惟輕，恐還有一大段距離。

既然警察紀律事件已然曝光，為釐清真相以解大眾之疑，除政風機構的行政調查外，檢察官對是否涉及包庇的問題，既不能無視，亦不應有究責上限之顧慮。更重要的是，現行警察利用第三人蒐集情報，甚至是黑白接觸規範，都應有明確的法律規定，不能完全委由警察自律，而應是建立他律，且具有民主性的監督機制。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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