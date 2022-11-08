警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）



記者杜冠霖／台北報導

現任警大校長陳檡文近來遭爆與角頭老大林秉文、高利貸業者林彥廷等人，多年前曾一同出入北市信義區私人招待所，內政部更下令徹查，陳檡文則回應是為收集情資，對此，前立委黃國昌8日表示，警方要跟特定人士接觸時要依規核准，警政署已經證實沒有核准跟報告資料，陳檡文公然說謊，「也請法務部廉政署與監察院醒醒，請依法懲處、依法糾彈！」

對於招待所風波，陳檡文日前解釋，自己從事刑警工作多年交遊廣闊，透過朋友介紹結識林秉文。5年多前他受命蒐集中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂情資，由於林秉文了解相關金流才約對方碰面。

對於陳檡文解釋，黃國昌指出，依據警政署所訂定警察人員與特定對象接觸交往規定第五點，警察要與特定人士接觸前，必需事前由長官核准，事後提出報告，「即使陳檡文當時已是警務委員，也沒有例外。請問陳檡文：報告呢？」

黃國昌表示，警政署證實：根本沒有陳檡文與林秉文接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」的資料，陳檡文行為不僅嚴重違反警紀，竟還公然說謊。

黃國昌呼籲，請問行政院長蘇貞昌、徐國勇還要繼續包庇陳檡文嗎？如此行徑腐敗的人，還適合擔任警大校長嗎？「也請法務部廉政署與監察院醒醒，請依法懲處、依法糾彈！」