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詐團釀3死太驚悚！警啟動掃黑專案　「高薪輕鬆賺錢」貼文會被抓

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲全台警方將針對詐騙集團實施掃黑專案、圖為刑事局外觀（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警方日前在新北市淡水區、桃園市中壢區偵破台灣民眾求職被騙，並遭受拘禁暴力凌虐殺害案件，其中桃園龜山山區找到的兩具屍體疑為45歲黃姓女子與57歲林姓男子；38歲黃姓男子疑似在中壢據點從11樓「被墜樓」死亡後，遭藏屍在南投日月潭風景區附近，6日接近中午尋獲遺體。

警政署署長黃明昭5日親赴新北市警察局，除肯定專案小組迅速破案，重申「掃黑幫、打詐欺，斷金流」是當前治安重點，責令全國警方全力掃蕩詐欺集團、黑幫並溯源追查幕後黑手，務求讓不法分子接受嚴厲法律制裁。

警政署及刑事局規劃從6日起展開「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，徹底巡檢全台各地易滋生犯罪處所，不放過任何治安死角及孳生犯罪隱憂地點，致力強化掃蕩黑幫及所屬詐騙集團，杜絕該類案件再次發生。

警政署指出：本次第5波打詐掃黑專案將置掃蕩重點並強力執行如下：

一、詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法者，若涉私刑拘禁，則以人口質押重罪究辦。
二、受理失蹤人口列重大刑案追查，並回溯清查近年來之失蹤人口，挖掘被害。
三、持續查訪旅館、民宿及日租套房、社區大樓出租房等。
四、強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制。
五、主動查找警示帳戶開戶人，清查帳戶流向，無法聯繫者列高風險名單啟動偵查。
六、對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，配合台高檢啟動即時下架機制，並追查貼文者身分依法究辦

警政署並呼籲國人除勿輕信高薪輕鬆之網路貼文利誘，勿因生活經濟壓力，販售自身金融帳戶及相關證件，將會遭列詐欺幫助犯偵辦，也會成為其他被害人遭騙匯款之工具，誤信高薪徵才貼文，有可能拿不到任何酬勞，並身陷險境。民眾如有任何疑問，請撥打110專線或165反詐騙諮詢專線諮詢。

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