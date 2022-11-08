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陳檡文赴88招待所情蒐白狼　警政署打臉：事前沒報備事後沒交報告

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

▲警大校長陳檡文與社會聞人林秉文等人同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

記者張君豪／台北報導

官階3線4星的警大校長陳檡文近來遭踢爆與社會聞人林秉文、高利貸業者林彥廷等人5年前同赴台北市信義區高檔私人招待所「88會所」聚餐，消息披露後讓外界批評「警黑一家」，內政部長徐國勇震怒下令徹查；陳檡文當時解釋：「是受命為了蒐集統促黨總裁『白狼』張安樂情資」，時代力量立院黨團據此發文向警政署查詢，警政署8日證實，時任警政委員的陳檡文赴宴並未報備，事後也無繳交書面報告，陳公然說謊行為明確。

警界指出，根據警政署所頒定《警察人員與特定對象接觸交往規定》第二點，警察人員因公務需要需與特定對象接觸時，需以書面向機關主管報告，經核准後才能行動；若緊急特殊狀況應以電話向主管報准後才能赴約。

▲警大校長陳檡文遭爆料曾與黑道要角林秉文出入私人招待所，陳檡文承認確有此事，但係奉上級之命蒐集訊息，單純聚會。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲警大校長陳檡文遭爆料曾與林秉文赴私人招待所，陳檡文承認確有此事，但係奉上級之命蒐集訊息，單純聚會。（資料畫面）

另外在實務上，根據上述規定，警員在接觸黑幫份子等特定對象後，應於會面後12小時內，將接觸交往經過以書面報告上呈，另外該規定第三條也規範，警員接觸黑幫成員地點，須以對象居住所、事業處所、公共場所為限。

警政署進行內部調查後證實，時任警政委員的陳檡文當時不但沒有依上述規定報備，事後也沒有上呈相關交往報告；另外陳檡文自述「蒐集統促黨白狼張安樂情資」，警方在保防、情報蒐集工作部分也有嚴謹規定。

熟稔警界保防系統的警官指出，警察保防情蒐工作，一般可粗分包含國安偵防、社會情報調查與治安調查等業務，警員對外界進行情報蒐集後，需依規定在保防情蒐平台，上傳對情蒐對象的「情蒐」、「專報」等具體情資；從蒐集的情蒐專報重要性、縣市警局保防科、警政署保防組會進行列管核分，其中包含國安內亂外患、社會輿情調查，選情評估都是警察保防情蒐的重要工作。

但陳檡文當時以官拜3線3星的警政委員位階，根本無需進行保防警力專責的相關情蒐工作，就算陳檡文熱心協助蒐集情資，事後也必須以情蒐專報的方式上傳相關平台；不論與特定對象接觸交往規定、還是保防情蒐工作，警政署都未見陳檡文聲稱的「情蒐」工作相關紀錄，

知情人士指出，以陳檡文當時的官階高度，他只須下令保防系統進行情蒐，包含縣市警局、地方分局保防人員就會蒐報相關資訊；前署長陳家欽當年戮力蒐報張安樂、及統促黨涉及「紅統」等相關違法行為，均由警政署保防組協同地區警局保防人員共同作業，警察社調情報實務工作上，從未見3線3星高階警官搶著做基層保防警力份內的情蒐工作，陳說法明顯與實務相悖；後續說謊、涉及不當交往風紀問題有待內政部調查釐清。

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