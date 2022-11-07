超商「雙11優惠」再加碼！萬件商品2件79折　滿額折抵再送衛生紙

▲7-11加碼「雙11限定優惠」，眾多品項可享任選2件79折、4件75折。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

「雙11購物節」即將登場，就有超商推出超狂雙11優惠，即日起連續5天，購買上萬指定商品可享「任選2件79折、4件75折」，消費滿額再折60元、送衛生紙，且累積的點數不僅可折抵消費金額，還能折抵代收、兌換餐飲／高鐵票等，趕快趁便宜買一波。

7-11推出一系列「雙11限定優惠」，即日起至11月11日止，上萬支指定商品「任選2件79折、4件75折」，包括CITY系列(不含精品咖啡)、飲料、零食、泡麵共12類商品皆在優惠中，單筆消費滿500元搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折；11月13日起至11月15日止消費滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。

7-11門市還推出限量「雙11隨取卡」，每張售價1000元，有機會刮中11111元面額商品卡，狂翻11倍，首5日購買還加贈CITY CAFE中杯美式1杯。

▲雙11隨取卡有機會刮中11111元面額商品卡。



7-11以「數位減紙」、「包裹包材塑膠輕量化」響應綠購減碳；為推廣綠色寄件，鼓勵民眾使用ibon標籤列印託運單，更自11月16日起至11月29日止，使用交貨便（限常溫）寄件1件就送1個「可生物降解寄件袋」，讓網購也能很環保；11月11日起至11月17日止，各大網購平台包裹於7-11取貨，即可隨機獲得7、11、77元7-11購物金1組，取貨再享CITY PRIMA精品熱美式等指定商品最低買1送1優惠，同時可併用信用卡滿額立折以及滿額送衛生紙活動。

不僅如此，「7-11賣貨便」自11月9日起至11月29日止於指定店家輸碼「BUY1111」即可享免運，或於指定活動賣場下單滿2單，再加碼送免運券1張，全站領券可享300元折30元。

▲超商找來指定電商合作推出雙11優惠。（圖／OK mart提供，下同）

看準雙11超強網購商機，OK mart找來「蝦皮購物」合作祭出3大限定優惠，第一重為「百元商品1元買」，即日起至11月30日凡是蝦皮新用戶於蝦皮結帳輸入優惠碼「OKMART11」，即可享消費滿101元現折100元優惠；第二重推11月11日當日於蝦皮下單並指定OK mart門市取貨，就送大杯莊園級拿鐵20元折價券；最後是即日起至11月23日至全台門市取蝦皮包裏，憑OK mart寄取件收據聯可享「大杯莊園級美式或拿鐵同品項買1送1」。

▲門市限時1天大杯美式／拿鐵買11送11。

另，加碼於APP中的網路商城「OKmall」祭出一系列優惠，11月8日至11月12日從早餐鮮食到糖餅飲品、泡麵、咖啡等陸續推出指定折扣，其中，咖啡控一定要搶11月10日起至11月12日「大杯莊園級美式或拿鐵享20杯打5折」優惠，且不限冰熱，再送OKPoint1111點；門市部分則在11月11日推出限時1天「大杯莊園級美式或拿鐵買11送11」、「OK CAFE指定飲品任選3杯111元」等，以及多樣飲料啤酒買1送1、第2件1元等好康，先筆記再說。