男發現小狗叼「人類斷臂」報案　警真的找到無頭屍：斷頭失蹤中

▲男子在路上意外發現，一條狗口中疑似叼著人類斷臂。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州有民眾拍到，路邊小狗口中竟然叼著一條人類斷臂，嚇得立即報案，結果警方前往調查，在森林一棟廢棄房子中找到一具無頭屍體，目前仍在尋找斷頭下落。

傑克森市警方5日接到報案，有民眾發現一隻狗口中疑似叼著人類斷臂，手臂還有燒焦痕跡，警方隔日找到一具無頭屍體。海恩茲郡(Hinds County)驗屍官沙朗(Sharon Grisham-Stewart)表示，死者是一名男性，目前尚無法確認其身分，判斷應該是一名白人。

駭人案件傳出，傑克森調查服務局(Jackson Investigative Service Bureau)局長湯普森(Abraham Thompson)表示，「我們正在積極調查此案，已有調查員在多個地點進行調查，正在跟進所有線索」，不過截至目前尚未傳出找到斷頭的消息。

傑克森市市長盧蒙巴(Chokwe Antar Lumumba)也在記者會中表示，「畫面非常生動殘酷，我對於分屍案的看法，永遠都是令人厭惡且擔憂的，永遠都不是你想要習慣的東西」。案件正在調查中，且本案是傑克森市今年所發生的第117起凶殺案。