　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一聲巨響男住家突然失火　鄰居目睹「巨大火球」墜落：是隕石！

男「聽到撞擊聲」家突然失火全毀　鄰居目睹巨大火球墜落：是隕石。（圖／翻攝自Twitter）

▲火災發生當晚，民眾家監視器拍到巨大火球從天降落。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國加州男子普羅西塔(Dustin Procita)位於內華達郡(Nevada County)的住家，4日晚上突然發生火災，讓他家園全毀，還痛失其中一隻寵物犬，沒想到起火原因可能是一顆墜落流星剛好擊中他家，讓他大嘆不可思議，之後想去買樂透試手氣。

在當地經營牧場的普羅西塔表示，事發當晚他人在家中，突然聽到一聲巨響，後來便聞到煙味，他走到門廊查看發現一片大火，慌亂之中勉強救出一隻寵物犬，後來得知另外一隻來不及救出的愛犬已經命喪火場。

事件發生當晚，有住在普羅西塔周邊地區的民眾，拍到一個發光火球突然從天而降，巨大光芒照亮整個社區，後來在遠處墜落至地面的奇異畫面，讓普羅西塔懷疑自家起火原因可能就是那顆流星。

普羅西塔表示，「我小時候很喜歡看流星雨之類的東西，但從來沒有想過流星可能會掉在我家，我沒有看到是什麼東西砸中房子，但很多人都告訴我，看到一顆從天而降的燃燒火球，掉落的地方就在我家附近」。

彭谷(Penn Valley)消防局發言人表示，他們當晚約7時26分接到報案電話，後來在加州森林及防火局協助下，花了3小時才把大火撲滅。消防隊長湯馬斯(Clayton Thomas)表示，「我當了12年調查員，在消防部門工作25年，從來沒遇過因為隕石而引起的火災，不過我們不排除有這種可能性，正在調查中」。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
今晚18：16血月！　唐綺陽「1篇文」藏玄機
唐寶寶媽媽「臉書不戰了」貼文突刪光　底下吵翻...狂猜1原因
史上最大宗！456kg市價7億大麻花　首腦是北聯幫大哥
利菁爆氣開戰嘻小瓜！　隱忍5年委屈全說了
男開車撞警察、持刀追砍！　警連開14槍壓制
快訊／徐巧芯被告了！　「鹹豬手事件」意圖使陳時中不當選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了

女劇痛低頭目睹「一條大白鯊在腿上 」　大腿嚴重撕裂傷爆血送醫

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

女網紅突然在巴黎鐵塔前脫衣　「2女半裸交纏太火辣」差點被捕

樂透爽中9億元　男秒變富翁卻「只開心一下下」：被大家當提款機

慶祝兒出生吵到鄰居　新手爸「腹部突然中箭」被射殺畫面曝光

奔車禍現場救人驚見「兒子躺地斃命」　救護車司機崩潰

一聲巨響男住家突然失火　鄰居目睹「巨大火球」墜落：是隕石！

人類史上最大獎！「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

若北韓核試　傳美軍派核動力航空母艦進日本海

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

奔車禍現場救人驚見「兒子躺地斃命」　救護車司機崩潰

一聲巨響男住家突然失火　鄰居目睹「巨大火球」墜落：是隕石！

人類史上最大獎！「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

若北韓核試　傳美軍派核動力航空母艦進日本海

迷信「活斬斷肢」帶來財富與權力！非洲白化症者慘遭獵殺

拜登支持度下滑至39%「近任內最低點」　民主黨選情告急

世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

峇里島G20倒數　佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

10月CPI年增2.72％　雞蛋漲4成創近4年新高

炸雞店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

過圈跳膝樣樣精！邊牧完美「執行8指令」　媽：感動到落淚

交通局開單員「工時13小時」壓力大崩潰投訴！　王正怒：帶頭壓榨

下班注意！國家警報響了　雷雨彈狂轟1縣市1小時「警戒區出爐」

台灣大賽／潘志芳記錯出局數坦言疏失　叫「北鼻」扛一下

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職　負責業務曝光！

想投票的「沒人會去驗」！　醫勸11／26當天做好3件事

彰化「最衰防撞桿」3度被掃歪　《超級瑪利歐》配樂笑翻網友

聯詠Q3獲利季減近5成　總座估明年Q1回歸正常

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

世界末日將在這年降臨！超級計算機：它會開始殺人

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

西班牙米其林餐廳132瓶紅酒失竊　損失640萬元

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

裴洛西：丈夫遇襲「影響退休與否」

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉

女網紅在巴黎鐵塔前脫衣　半裸交纏差點被捕

嫌公司太遠　女面試要主管「來載我」

烏克蘭頓內茨克持續激戰　基輔入冬恐停水斷電

更多熱門

相關新聞

「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

美國樂透原定7日晚間要開出頭獎高達19億美元（約新台幣608億元）的「威力球」獎項，是有史以來累計獎金最高額的樂透。然而主辦方當天晚上卻緊急宣布，出於「安全問題」，將暫停開獎，待所需的安全協議完成後，才會在官員與獨立審查人員的監督下重新開獎，並在中獎號碼出爐後立即公布。

若北韓核試　傳美軍派核航艦進日本海

若北韓核試　傳美軍派核航艦進日本海

美選前最新民調　拜登支持度下滑至39%

美選前最新民調　拜登支持度下滑至39%

公寓2塑膠袋裝滿碎屍　男被控電鋸分屍室友

公寓2塑膠袋裝滿碎屍　男被控電鋸分屍室友

搭自由落體沒扣安全帶　9歲女童半空崩潰

搭自由落體沒扣安全帶　9歲女童半空崩潰

關鍵字：

流星隕石失火火災加州Dustin Procita北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面