拜登支持度下滑至39%「近任內最低點」　民主黨選情告急

▲民調指出，約有三分之一的受訪者認為經濟是美國最大的問題。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國期中選舉投票日8日登場，被視為是拜登政府的期中考。然而依據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7日公布的最新民調數據，拜登支持度下滑至39%，接近總統任內最低點。這深化選舉預測機構先前的預估，拜登所屬的民主黨恐將輸掉期中選舉。

這項全國民調顯示，美國人民對拜登施政支持度下跌1個百分點，降至39%。約有三分之一的受訪者認為經濟是美國最大的問題，比例遠高於犯罪、墮胎權議題。這項線上民調收到1004名美國各地成年人的回覆，包括424名民主黨支持者與390名共和黨支持者。

其實拜登2021年1月就職總統時，正值新冠疫情大流行期間，在他任內帶來經濟創傷，包括通貨膨脹。今年，他的支持度於5、6月期間跌至低點36%。

分析指，拜登支持度下滑助長一種看法，也就是共和黨人即將在選戰中贏得眾議院多數席次，甚至有望同時拿下參議院掌控權。維吉尼亞大學政治中心7日預測，共和黨將輕鬆贏得眾議院多數優勢，並勉強取得參院多數席位。即便只有控制國會兩院的其中一個，也將賦予共和黨人喊停拜登立法議程的權力。

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